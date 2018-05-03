Дали ще го публикуват или пратят до медиите от община Ямбол? Едва ли! Но да знаете!

Заповед за /НЕ/ събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2018 г.

02.05.2018 г.

Съгласно заповедта е забранено събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища: ЗМ “Дебелата кория”, находище на блатно кокиче в землището на с Блатец, обл. Сливенска; ЗМ “Иван гьол”, находище на блатно кокиче в местността “Ормана”. землище на гр. Ямбол (ДДС Ямбол), обл. Ямболска...



http://stz.riew.e-gov.bg/Zapoved_za_sybirane_na_listo_styblena_masa_ot_blatno_kokiche_prez_2018_g_-p1154



бл. на М.С.