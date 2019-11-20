×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Освободиха зам. областният управител от АТАКА Featured

Сряда, 20 Ноември 2019 11:04
Освободиха зам. областният управител от АТАКА


Той сам поискал. Помолил се лично, съобщават от пресцентъра на Областния управител.

По негова лична молба Христо Колев е освободен от длъжността заместник областен управител на област Ямбол

Със заповед на министър председателя на Република България Бойко Борисов, Христо Колев е освободен от длъжността заместник областен управител на област Ямбол. В подаденото заявление за освобождаване на длъжността Христо Колев е изразил лични причини за оттеглянето си и благодарност за оказаното доверие. Областният управител Димитър Иванов и екипът на Областна администрация пожелават на г-н Колев успех в новите начинания.

Read 425 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « 21 Юни - Посрещаме Слънцето в най-дългия ден от годината с уникален орфически ритуал на древния „Кабиле“ Приемен  изпити  за   водни спасители »
back to top
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo