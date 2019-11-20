Освободиха зам. областният управител от АТАКА



Той сам поискал. Помолил се лично, съобщават от пресцентъра на Областния управител.





По негова лична молба Христо Колев е освободен от длъжността заместник областен управител на област Ямбол

Със заповед на министър председателя на Република България Бойко Борисов, Христо Колев е освободен от длъжността заместник областен управител на област Ямбол. В подаденото заявление за освобождаване на длъжността Христо Колев е изразил лични причини за оттеглянето си и благодарност за оказаното доверие. Областният управител Димитър Иванов и екипът на Областна администрация пожелават на г-н Колев успех в новите начинания.