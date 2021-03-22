Насочвали децата от област Ямбол с Ковид към други областни болници

"Все повече се засилва натискът към болниците в Ямболска област. Броят на пациентите с коронавирус в лечебните заведения достигна 140 души. Случаите на деца с Ковид-19 се пренасочват към болници в други областни градове"

Доктор Вълчев, зам. управителят на МБАЛ "Свети Пантелеймон" други ги приказваше преди няколко дни. Очакваме поредната медийна изява, и изявление

Ама, да бе - тоз коварният вирус.





