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Насочвали децата от област Ямбол с Ковид към други областни болници Featured

Понеделник, 22 Март 2021 17:27
Насочвали децата от област Ямбол с Ковид към други областни болници

"Все повече се засилва натискът към болниците в Ямболска област. Броят на пациентите с коронавирус в лечебните заведения достигна 140 души. Случаите на деца с Ковид-19 се пренасочват към болници в други областни градове"
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Ама, да бе - тоз коварният вирус.


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