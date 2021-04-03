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ВИЖТЕ КЪДЕ ГЛАСУВАТЕ ВИЕ Featured

Събота, 03 Април 2021 15:17
ВИЖТЕ КЪДЕ ГЛАСУВАТЕ ВИЕ


КЪДЕ Е ВАШАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
ОБХВАТ НОМЕРАЦИЯ И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ

 https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/sekcii%201-101.pdf

 

  КЪДЕ СА РАЗЛЕПЕНИ СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА СЕКЦИИТЕ

https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/Priloj1_zapRD_01_00125.pdf

 ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/izb.spisyk_np2021.pdf

 

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/zalicheni_pi2021.pdf


Заповед за промяна на административният адрес на секция номер 31 от ул. "Д-р Дончев" 12, в ул. "Д-р Дончев" 10 ( зала на бивш Дом майка и дете)

 

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