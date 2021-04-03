ВИЖТЕ КЪДЕ ГЛАСУВАТЕ ВИЕ

КЪДЕ Е ВАШАТА СЕКЦИЯ ЗА ГЛАСУВАНЕ
ОБХВАТ НОМЕРАЦИЯ И АДРЕС НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ
https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/sekcii%201-101.pdf
КЪДЕ СА РАЗЛЕПЕНИ СПИСЪЦИТЕ С ИМЕНАТА НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛИТЕ ЗА СЕКЦИИТЕ
https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/Priloj1_zapRD_01_00125.pdf
ПРЕДВАРИТЕЛЕН ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/izb.spisyk_np2021.pdf
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/zalicheni_pi2021.pdf
Заповед за промяна на административният адрес на секция номер 31 от ул. "Д-р Дончев" 12, в ул. "Д-р Дончев" 10 ( зала на бивш Дом майка и дете)