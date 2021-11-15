Вижте кой-колко преференции е получил на изборите

Най-много преференции - 805 има третият в листата на БСП За България, следва с 684 първият в листата на Плодължаваме Промяната. Водачът на листата на ГЕРБ-СДС е с 535. Четвъртият в листата на Продължаваме Промяната с 456 е следван от първия в листата на БСП За България с 438
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ
|№
|Партия, коалиция
|Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция
|2
|РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|10
|8
|2
|1
|3
|1
|5
|85
|4
|ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|10
|6
|4
|4
|4
|13
|155
|5
|ВЪЗРАЖДАНЕ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|198
|110
|45
|24
|78
|1625
|7
|НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|11
|3
|5
|5
|4
|5
|146
|8
|БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|8
|120
|10
|БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|13
|16
|5
|1
|3
|216
|11
|АТАКА
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|35
|17
|15
|336
|13
|ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|7
|6
|6
|146
|14
|ПП ГЛАС НАРОДЕН
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|8
|9
|129
|17
|Движение за права и свободи – ДПС
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|43
|22
|27
|2
|70
|17
|20
|8
|388
|20
|ПП ПРАВОТО
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|5
|8
|91
|21
|ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|35
|12
|4
|9
|8
|216
|22
|БНО
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|1
|2
|36
|23
|ВОЛЯ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|3
|3
|1
|3
|96
|24
|ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|265
|84
|44
|30
|85
|3036
|25
|Продължаваме Промяната
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|684
|125
|58
|456
|156
|86
|102
|7560
|26
|Партия МИР
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|5
|0
|1
|0
|48
|27
|ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|1
|2
|25
|28
|Български национален съюз – НД
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|0
|0
|0
|1
|0
|15
|29
|ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|3
|28
|30
|ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|134
|132
|141
|54
|23
|35
|139
|810
|31
|ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|75
|163
|64
|18
|11
|13
|5
|9
|636
|32
|ГЕРБ-СДС
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|535
|361
|321
|184
|76
|102
|123
|119
|6804
|33
|БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|438
|338
|805
|111
|82
|143
|79
|29
|4965
|34
|БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|1
|0
|19
|35
|Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|0
|3
|1
|48
|36
|БРИГАДА
|101
|102
|103
|104
|105
|106
|107
|108
|без
|0
|0
|42
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР
на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.
(чл. 72 , ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)
|
Пореден №, дата и час на постъпване
|
Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК
|
Партия, коалиция или инициативен комитет
|
Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата
|
Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите
|
№ на решението за регистрация
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
6.10.2021г.
11.15ч.
|
№29
|
Пряка Демокрация
|
1.
|
Боян Николов Павлов
|
Решение №17-НС/ 08.10.2021г.
|
2
6.10.2021г.
13.10ч.
|
№36
|
ПП “ Бригада“
|
1.
2.
|
Арбен Ефремов Хавальов
Даниела Валентинова Пенева
|
Решение №18-НС/ 08.10.2021г.
|
3
9.10.2021г.
13.45ч.
|
№27
|
Партия „Благоденствие- обединение- градивност“
|
1.
2.
|
Атанас Райков Райков
Георги Янчев Кралев
|
Решение№20-НС/11.10.2021г
|
4
9.10.2021г.
14.25ч.
|
№13
|
ПП Общество за Нова България
|
1.
2.
3.
|
Харутюн Аракел Бохосян
Вера Александрова Минчева
Десислав Генов Генчев
|
Решение №21-НС/ 11.10.2021г.
|
5
10.10.2021г.
11.30ч.
|
№28
|
ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Начко Обретенов Плочев
Елиана Андонова Бонева
Стефан Митков Стоев
Петър Димитров Цветков
Латинка Петрова Суева
Заличен
|
Решение №44-НС/ 12.10.2021г.
|
6
10.10.2021г.
12.40ч.
|
№5
|
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Никола Ангелов Димитров
Георги Стоянов Дичев
Иван Димитров Арнаудов
Данаил Андреев Йорданов
Яна Мартинова Динева
|
Решение№22-
НС/12.10.2021г.
|
7
10.10.2021г.
14.00ч.
|
№21
|
ПП „ВМРО- Българско национално движение“
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Мария Йорданова Цветкова
Доника Панайотова Панайотова-Цонева
Михаил Иванов Петров
Калина Михова Манева
Георги Иванов Янузов
|
Решение№23-
НС/11.10.2021г.
|
8
10.10.2021г.
16.50ч.
|
№10
|
ПП „Българска социалдемокрация- Евролевица“
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Катя Николова Атанасова
Тодор Кирилов Андонов
Атанас Чанков Минков
Мехмед Ахмедов Мехмедов
Стоил Славчев Илиев
|
Решение№24-
НС/11.10.2021г.
|
9
11.10.2021г.
|
№26
|
ПП „МИР“
|
1.
2.
3.
4.
|
Радостина Ангелова Иванова
Мартин Иванов Благоев
Виктор Георгиев Атанасов
Милена Стоянова Стоянова
|
Решение№25-
НС/11.10.2021г.
|
10
11.10.2021г.
|
№14
|
ПП „Глас народен“
|
1.
2.
|
Милен Костов Костов
Диляна Димчева Димова
|
Решение№26-
НС/11.10.2021г.
|
11
11.10.2021г.
13.20ч.
|
№20
|
ПП „Правото“
|
1.
2.
|
Ваня Савова Георгиева
Пеньо Стефанов Минчев
|
Решение№27-
НС/11.10.2021г.
|
12
11.10.2021г.
13.40ч.
|
№33
|
ПП „БСП за България“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Кристиан Иванов Вигенин
Пенка Георгиева Илиева
Владимир Георгиев Стоев
Стоян Иванов Овчаров
Здравко Стефанов Златаров
Йордан Койчев Йорданов
Недялка Стоянова Петкова
Милен Димитров Димов
|
Решение№28-
НС/11.10.2021г.
|
13
11.10.2021г
14.00ч.
|
№8
|
ПП“БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ ‘‘(БСДД)
|
1.
|
Благой Боянов Петревски
|
Решение№29-
НС/11.10.2021г.
|
14
11.10.2021г.
16.00ч.
|
№32
|
КП „ГЕРБ – СДС“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Димитър Ангелов Иванов
Снежана Христова Делчева
Атанас Христов Христов
Станислав Димитров Говедаров
Дора Йовчева Стоянова – Костова
Юлия Атанасова Маджарова- Недялкова
Мартин Михайлов Петков
Мирослав Георгиев Козарев
|
Решение№30-
НС/11.10.2021г.
|
15
11.10.2021
|
№17
|
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Петър Пандушев Чобанов
Хатидже Мехмедова Георгиева
Георги Петров Георгиев
Реджеб Селяхтинов Арифов
Юсеин Хасан Ахмед
Мартин Петков Петков
Стойко Иванов Тодоров
Силвия Димитрова Желева
|
Решение№31-
НС/11.10.2021г.
|
16
11.10.2021г.
16.20ч.
|
№22
|
ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ”
|
1.
2.
|
Стоян Иванов Тодоров
Кирил Павлинов Пежгорски
|
Решение№32-
НС/ 11.10.2021г.
|
17
11.10.2021г.
16.30ч.
|
№23
|
ПП „ВОЛЯ“
|
1.
2.
3.
4.
|
Каприел Харутюнов Папазян
Даниела Колева Овчарова
Огнян Иванов Цонев
Анжелина Тенчева Димитрова
|
Решение№33-
НС/12.10.2021г.
|
18
11.10.2021г.
16.35ч.
|
№4
|
КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Вълкан Михайлов Вълканов
Мариян Василев Дучев
Заличен
Михаела Иванова Михайлова
Димитър Цонков Димитров
Стефан Димов Хубенов
Недка Христова Карска
|
Решение№34-
НС/12.10.2021г.
|
19
12.10.2021г.
9.35ч.
|
№35
|
ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
|
1.
2.
3.
|
Георги Йорданов Куртелов
Евгения Пламенова Гергова
Добрин Стефанов Балтов
|
Решение№35-
НС/12.10.2021г.
|
20
12.10.2021г.
11.10ч.
|
№7
|
КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Красимир Енчев Дюлгеров
Петко Георгиев Найденов
Диана Тонева Георгиева
Глориан Динков Георгиев
Бойка Добринова Добрева
Дилян Евелинов Едрев
|
Решение№36-
НС/12.10.2021г.
|
21
12.10.2021г.
11.35ч.
|
№25
|
КП „Продължаваме Промяната“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Мирослав Николаев Иванов
Михал Григоров Камбарев
Таня Петрова Павлова
Антон Русков Шиков
Деница Димитрова Хаджииванова
Христо Колев Христов
Момчил Иванов Иванов
|
Решение№37-
НС/12.10.2021г.
|
22
12.10.2021г.
11.55
|
№2
|
ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
|
Женя Димитрова Илиева
Мариян Димитров Манолов
Красимир Иванов Цветков
Димитър Стефанов Бояджиев
Пламен Иванов Петков
Желязко Иванов Желязков
Румен Димов Проданов
|
Решение№38-
НС/12.10.2021г.
|
23
12.10.2021г.
12.35ч.
|
№11
|
ПП „АТАКА“
|
1.
2.
|
Красимира Иванова Колева
Гергана Димова Йовчева
Ваня Йорданова Дучева
|
Решение№39-
НС/12.10.2021г.
|
24
12.10.2021г.
12.50ч
|
№30
|
КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
|
Веселин Йорданов Калановски
Веселка Петрова Христамян
Диман Колев Димитров
Димитър Василев Брънков
Даниела Стоянова Божинова
Елена Стефанова Иванова
Пламен Илиев Стойков
|
Решение№40-
НС/12.10.2021г.
|
25
12.10.2021г.
13.42ч.
|
№34
|
ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
|
1.
2.
|
Рослав Николаев Колев
Ренета Филипова Стоянова
|
Решение№41-
НС/12.10.2021г.
|
26
12.10.2021г.
15.00ч.
|
№24
|
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
|
1.
2.
3.
4.
5.
|
Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
Александър Стайков Марков
Милен Митков Петров
Михаел Чавдаров Рогачев
Владимир Красимиров Тимев
|
Решение№42-
НС/12.10.2021г.
|
27
12.10.2021г.
15.25ч.
|
№31
|
КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
|
Минчо Викторов Спасов
Станчо Димитров Ставрев
Петър Стефанов Личев
Мими Иванова Караколева
Таня Георгиева Георгиева –Стоянова
Стоян Петков Петков
Митко Стефанов Петров
Теодора Георгиева Ненкова
|
Решение№43-
НС/12.10.2021г
Този регистър се публикува на интернет страницата на РИК незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.
Графа „Пореден № в листата“ се попълва незабавно след влизане в сила на решението на ЦИК за определяне на номерата на партиите и коалициите в листата.