Ето кои са регистрирани като организации и хора



в 31 Многомандатен изборен район /Ямбол/

РЕГИСТЪР



на кандидатите за народни представители в изборите на 11 юли 2021 г.

(по чл. 72 , ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)

Пореден №, дата и час на постъпване Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК Партия, коалиция или инициативен комитет Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите

№ на решението за регистрация

1 2 3 4 5 6

1/30.05.2021г./ 15:00ч. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1.

2.

3.

4.

5.

6. Никола Ангелов Димитров

Георги Стоянов Дичев

Иван Димитров Арнаудов

Данаил Андреев Йорданов

Яна Мартинова Динева

Таня Маринова Тсиолакиду 13-НС от 30.05.2021

2/31.05.2021г. /15:10 ПП „СВОБОДА“ 1.

2.

3. Стефка Петрова Стоянова

Димитър Динков Колев

Димитър Александров Александров 14-НС от 31.05.2021

3/01.06.2021г./10:20 ПП „БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА“ 1.

2.

3. Донка Вълева Вълева

Петьо Панайотов Петков

Пею Стоянов Вълков 15-НС от 04.06.2021

4/02.06.2021г./11:25 ПП „БРИГАДА“ 1.

2. Станимир Димитров Марковски

Орлин Атанасов Добрев 16-НС от 04.06.2021

5/04.06.2021г./11:40 „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. Боян Николов Павлов

18-НС от 04.06.2021

6/04.06.2021г./13:30 „РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ“ 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8…. Красимир Енчев Дюлгеров

Диана Тонева Георгиева

Николай Вълев Петров

Нася Димитрова Атанасова

Даниела Николаева Михайлова

Глориан Динков Георгиев

Андриян Христов Обретенов

Дилян Евелинов Едрев

19-НС от

7/06.06.2021г./ 11:10 „БСП за БЪЛГАРИЯ“ 1…………….

2………………

3……………….

4………………..

5……………….

6…………….

7……………..…

8…………….. Кристиан Иванов Вигенин

Райно Георгиев Георгиев

Владимир Георгиев Стоев

Стоян Иванов Овчаров

Здравко Стефанов Златаров

Койчо Тончев Койчев

Нина Ганкова Недялкова

Красимира Петрова Юрукова 20-НС от 07.06.21г.

8/06.06.21г. 11:30 „БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ 1……………..

2…………….

3…………….

4………….….

5……………..

6………….…..

7………………

8…………..…. Боян Йорданов Кулев

Недка Христова Карска

Емил Костадинов Попов

Михаела Иванова Михайлова

Недко Петков Жечев

Илтер Мухидинов Хилмиев

Николай Павлов Почеканов

Димитър Цонков Димитров 21-НС от 07.06.21г.

9/06.06.21г.

16:20 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ “НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

1……………...

2……………...

3………………

4……………….

Начко Обретенов Плочев

Марина Орфей Малчева

Елиана Андонова Бонева

Георги Бойков Ленков

22-НС от 07.06.21г.

10/07.06.21г. 11:00 „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“

1……….…..

2……..…....

3………..….

4………..….

5……….….. Георги Йорданов Куртелов

Атанас Андреев Пехливанов

Евтим Станчев Клисарски

Георги Христов Гечев

Демир Михайлов Павлов

23-НС от 07.06.21г.

11/07.07.21г.

11:20ч. „Движение ЗАЕДНО за промяна“

1…………..

2……..……

3……….….

4…….…….

5…………..

6…….…….

Ивайло Тодоров Тодоров

Теодор Иванов Иванов

Цветелин Петков Петров

Драгомир Роев Демирев

Ина Генчева Илчева

Сезгин Давудов Караисмаилов 24-НС от 07.06.21г.

12/07.06.21г. 12:05ч. „ГЛАС НАРОДЕН“

1…………..…..

2……………..…

Ирина Павлова Андонова

Илиян Ефремов Илиев 25-НС от 07.06.2021

13/07.06.21г.

12:15ч. Партия „МИР‘‘

1…………..

2……..……

3……….….

4…….…….

Радостина Ангелова Иванова

Милена Стоянова Стоянова

Георги Милчев Георгиев

Виктор Георгиев Атанасов 26-НС от 07.06.2021

14/07.06.21г.13:05ч. „ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО“ 1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

6………….…..

7………………

8…………...…. СВЕТЛА ПЕТКОВА ДРАГОВА

СНЕЖАНА ИЛИАНОВА РАДОЕВА

ИВЕЛИН РУСКОВ ДИМИТРОВ

ЖАКЛИН ДИАНОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ПЕТЪР ДИНКОВ ГАНЕВ

МИТКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ

НАДЖИЕ АХМЕД ХАСАНОВА 27- НС от 06.06.21г.

15/07.06.21г.

13:20ч. „ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН!“ 1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

6………….…..

7………………

8…………...…. Станчо Димитров Ставрев

Петър Стефанов Личев

Мими Иванова Караколева

Таня Георгиева Георгиева-Стоянова

Стоян Петков Петков

Пламен Павлинов Петров

Христо Димитров Иванов

Пламена Стоянова Парапанова 28-НС 07.06.21г.

16/07.06.21г. коалиция ‚ГЕРБ – СДС‘‘ 1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

6………….…..

7………………

8…………...…. Димитър Ангелов Иванов

Станислав Димитров Говедаров

Атанас Христов Христов

Дора Йовчева Стоянова – Костова

Волен Дичков Дичев

Снежана Христова Делчева

Станчо Кирилов Стоименов

Николай Костов Костадинов 29-НС 07.06.21г.

17/07.06.21г.

16:20ч. „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА‘‘

1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

6………….…..

Женя Димитрова Илиева

Румен Димов Проданов

Димитър Стефанов Бояджиев

Желязко Иванов Желязков

Красимир Иванов Цветков

Пламен Иванов Петков

30 –НС 07.06.21г.

18/08.06.21г.

09:30ч. „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

6………….…..

7………………

8…………...…. Петър Пандушев Чобанов

Георги Петров Георгиев

Реджеб Селяхтинов Арифов

Кирил Иванов Стоилов

Юсеин Мехмедов Юсеинов

Юсеин Хасан Ахмед

Стойко Иванов Тодоров

Силвия Димитрова Желева 31-НС 08.06.21г.

19/08.06.21г.

10:40ч. „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

Мария Цветанова Петрова

Георги Николаев Султанов

Антон Станимиров Станев

Ивайло Андонов Димов 32-НС 08.06.21г.

20/08.06.21г.

11:55ч. Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК)“

1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

Илия Тенев Тодоров

Петко Георгиев Найденов

Донка Ангелова Калъпова

Белин Марков Белев

Митко Василев Димитров

33-НС 08.06.21г

21/08.06.21г.

12:25ч. „АТАКА“

1……………..

2……………..

3…………..…. Гергана Димова Йовчева

Красимира Иванова Колева

Ваня Йорданова Дучева 34-НС 08.06.21г

22/08.06.21г.

13:05ч. Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“ 1……………..

2……………..

3…………..….

4…………..….

5………….…..

6………….…..

7………………

8…………...…. Веселин Йорданов Калановски

Веселка Петрова Христамян

Николай Петров Чистов

Димитър Василев Брънков

Диман Колев Димитров

Елена Стефанова Иванова

Стоян Желязков Стоянов

Георги Илиянов Бъчваров 35-НС 08.06.21г

Този регистър се публикува на интернет страницата на РИК незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Графа „Пореден № в листата“ се попълва незабавно след влизане в сила на решението на ЦИК за определяне на номерата на партиите и коалициите в листата.

Т