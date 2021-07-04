

В понеделник, 5 юли 2021 г., председателят на коалицията „Изправи се! Мутри вън!“ Мая Манолова ще се срещне с граждани в Ямбол и Стралджа.

Срещата в Стралджа ще започне в 14:00 ч.

В 16:30 ч. Манолова ще даде брифинг за медиите в офиса на „Изправи се.БГ“ в Ямбол на ул. "Георги С. Раковски" 13А.

В 18:00 ч. тя ще се срещне с граждани в парка и в центъра на града.

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, 11 ЮЛИ 2021

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