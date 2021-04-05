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Свободни работни места в Ямболска област към 5 април, Featured

Понеделник, 05 Април 2021 05:57
Свободни работни места в Ямболска област към 5 април,


които са регистрирани в Бюрата по труда


Длъжност
Договор
Заплата
Брой места
Община
Приложни специалисти във физическите и техническите наукиБезсрочен--5Ямбол
Друг помощен административен персоналБезсрочен--3Ямбол
МонтажнициБезсрочен--2Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребителиБезсрочен--1Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръженияБезсрочен--1Ямбол
Други оператори на стационарни машини и съоръженияБезсрочен--7Ямбол
Работници в преработващата промишленостБезсрочен--1Ямбол
Други приложни специалисти в здравеопазванетоБезсрочен--1Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчииБезсрочен--1Ямбол
Общи административни служителиБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Посредници в търговията и продажбитеБезсрочен--1Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производствоБезсрочен--2Ямбол
Персонал, полагащ здравни грижи за хораСрочен660 лв.1Болярово
Парамедицински специалистиСрочен700 лв.1Болярово
Секретари с общи функцииБезсрочен--1Ямбол
Ковачи, производители на инструменти и сродни на тяхБезсрочен--1Тунджа
ГотвачиСрочен--2Тунджа
Друг персонал, зает с търговияБезсрочен700 лв.1Елхово
Работници по производство на облекло и сродни на тяхБезсрочен--5Ямбол
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учрежденияБезсрочен--1Ямбол
Сервитьори и барманиБезсрочен--3Ямбол
Персонал, водещ стокови и транспортни документиСрочен--1Стралджа
Финансови специалистиБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Бояджии, чистачи на фасади и сродни на тяхБезсрочен--1Ямбол
ЖивотновъдиСрочен--3Болярово
Други оператори на стационарни машини и съоръженияБезсрочен--1Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производствоБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Общи административни служителиБезсрочен--1Ямбол
Работници по инсталиране и ремонт на електрически съоръженияБезсрочен--1Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тяхБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти във физическите и техническите наукиБезсрочен--1Ямбол
ЖивотновъдиСрочен--3Болярово
Административни приложни специалистиБезсрочен--1Ямбол
Персонал, осигуряващ защита и сигурностСрочен--1Тунджа
Оператори на подвижни съоръженияБезсрочен--1Ямбол
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продуктиБезсрочен--1Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобусиБезсрочен--3Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тяхБезсрочен--3Ямбол
Персонал, водещ счетоводни сметки и документиСрочен--1Стралджа
Работници в преработващата промишленостБезсрочен--1Ямбол
Работници по производство на облекло и сродни на тяхБезсрочен--10Ямбол
ГотвачиБезсрочен--1Тунджа
МонтажнициБезсрочен--8Ямбол
Медицински сестри и акушеркиБезсрочен--1Стралджа
Персонал, водещ стокови и транспортни документиБезсрочен--1Ямбол
Други неквалифицирани работнициСрочен--1Тунджа
Посредници в бизнес услугитеБезсрочен--1Ямбол
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учрежденияБезсрочен--1Тунджа
Специалисти по обществени науки и религиозни специалистиСрочен700 лв.1Болярово
ЖивотновъдиБезсрочен--3Ямбол
Работници в селското, горското и рибното стопанствоСрочен--10Стралджа
Работници в преработващата промишленостБезсрочен--10Ямбол
Медицински сестри и акушеркиСрочен--1Ямбол
Други неквалифицирани работнициБезсрочен--1Ямбол
Водачи на тежкотоварни автомобили и автобусиБезсрочен--1Ямбол
Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производствоБезсрочен--1Ямбол
Работници в преработващата промишленостБезсрочен--3Ямбол
Сервитьори и барманиСрочен--4Тунджа
Медицински сестри и акушеркиБезсрочен--1Стралджа
Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учрежденияБезсрочен--2Ямбол
Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчииСрочен--1Ямбол
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