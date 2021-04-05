Свободни работни места в Ямболска област към 5 април,

които са регистрирани в Бюрата по труда
Длъжност
Договор
Заплата
Брой места
Община
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Техници в областта на информационните и комуникационни технологии и обслужване на потребителиБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителствотоБезсрочен--1Ямбол
Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продуктиБезсрочен--1Ямбол