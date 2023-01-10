Предстоящи /най близки/ търгове за задължения към Националната агенция за приходите

/и нека сам внятно обясни защо се различават данните в данъчните им декларации пред КПКОНПИ с г-ца Лена Бориславова. Тя е написала че живее с човек и доходите му. Той - че не съжителства с никого и много по-ниски доходи от съжителстващия с Бориславова..Пък имаали общо жилище двамата..Кой е излъгал?