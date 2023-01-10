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Предстоящи /най близки/ търгове за задължения към Националната агенция за приходите Featured

Вторник, 10 Януари 2023 13:21
Предстоящи /най близки/ търгове за задължения към Националната агенция за приходите


област Ямбол
Описани са 12 предложения - недвижими имоти, леки и товарни автомобили, бъчви


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Заглавие

Поземлен имот за железопътна гара

Категория

Недвижими имоти

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Местонахождение

гр.Елхово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

300000

Срокове

Предложение: 17.01.2023

Депозит: 17.01.2023

Търг: 19.01.2023

 Дата на публикуване: 12.12.2022 

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Заглавие

Лек автомобил марка MERCEDES

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

15000

Срокове

Предложение: 19.01.2023

Депозит: 19.01.2023

Търг: 24.01.2023

 Дата на публикуване: 22.12.2022 

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Заглавие

Товарен автомобил марка MERCEDES

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

15000

Срокове

Предложение: 19.01.2023

Депозит: 19.01.2023

Търг: 24.01.2023

 Дата на публикуване: 22.12.2022 

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Заглавие

Поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

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Местонахождение

гр.Елхово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

26560

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 25.01.2023

 Дата на публикуване: 20.12.2022 

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Заглавие

Товарен автомобил марка PEUGEOT

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3000

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 09.12.2022 



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Заглавие

Автобус марка MERCEDES

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

15000

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 09.12.2022 

Изображение

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Заглавие

Лек автомобил марка PEUGEOT

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

4500

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 09.12.2022 

Изображение

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Заглавие

Товарен автомобил марка MERCEDES

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

8250

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 09.12.2022 

Изображение

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Заглавие

Товарен автомобил марка PEUGEOT

Категория

Превозни средства

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Местонахождение

гр.Ямбол

Продажба

с тайно наддаване

Цена

3750

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 09.12.2022 

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Заглавие

Бъчви "Ти ар"

Категория

Други движими вещи

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Местонахождение

с.Хаджидимитрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

17000

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 21.12.2022 



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Заглавие

Бъчви "Екохран"

Категория

Други движими вещи

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Местонахождение

с.Хаджидимитрово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

25900

Срокове

Предложение: 20.01.2023

Депозит: 20.01.2023

Търг: 26.01.2023

 Дата на публикуване: 21.12.2022 

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Заглавие

Урегулиран поземлен имот

Категория

Недвижими имоти

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Местонахождение

гр.Елхово

Продажба

с тайно наддаване

Цена

27220

Срокове

Предложение: 23.01.2023

Депозит: 23.01.2023

Търг: 27.01.2023

 Дата на публикуване: 21.12.2022 

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