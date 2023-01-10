Предстоящи /най близки/ търгове за задължения към Националната агенция за приходите

област Ямбол
Описани са 12 предложения - недвижими имоти, леки и товарни автомобили, бъчви
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Заглавие
Поземлен имот за железопътна гара
Местонахождение
гр.Елхово
Продажба
с тайно наддаване
Цена
300000
Срокове
Предложение: 17.01.2023
Депозит: 17.01.2023
Търг: 19.01.2023
Дата на публикуване: 12.12.2022
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Заглавие
Лек автомобил марка MERCEDES
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
15000
Срокове
Предложение: 19.01.2023
Депозит: 19.01.2023
Търг: 24.01.2023
Дата на публикуване: 22.12.2022
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Заглавие
Товарен автомобил марка MERCEDES
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
15000
Срокове
Предложение: 19.01.2023
Депозит: 19.01.2023
Търг: 24.01.2023
Дата на публикуване: 22.12.2022
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Заглавие
Поземлен имот
Местонахождение
гр.Елхово
Продажба
с тайно наддаване
Цена
26560
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 25.01.2023
Дата на публикуване: 20.12.2022
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Заглавие
Товарен автомобил марка PEUGEOT
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
3000
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 09.12.2022
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Заглавие
Автобус марка MERCEDES
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
15000
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 09.12.2022
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Заглавие
Лек автомобил марка PEUGEOT
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
4500
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 09.12.2022
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Заглавие
Товарен автомобил марка MERCEDES
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
8250
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 09.12.2022
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Заглавие
Товарен автомобил марка PEUGEOT
Местонахождение
гр.Ямбол
Продажба
с тайно наддаване
Цена
3750
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 09.12.2022
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Заглавие
Бъчви "Ти ар"
Категория
Други движими вещи
Местонахождение
с.Хаджидимитрово
Продажба
с тайно наддаване
Цена
17000
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 21.12.2022
Заглавие
Бъчви "Екохран"
Категория
Други движими вещи
Местонахождение
с.Хаджидимитрово
Продажба
с тайно наддаване
Цена
25900
Срокове
Предложение: 20.01.2023
Депозит: 20.01.2023
Търг: 26.01.2023
Дата на публикуване: 21.12.2022
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Заглавие
Урегулиран поземлен имот
Местонахождение
гр.Елхово
Продажба
с тайно наддаване
Цена
27220
Срокове
Предложение: 23.01.2023
Депозит: 23.01.2023
Търг: 27.01.2023
Дата на публикуване: 21.12.2022
- ИЗТОЧНИК
https://sales.nra.bg/search?term=&number=&fordateFrom=&fordateTo=&category=all&status=all&lotstatus=all&td=all&obl=28&obs=%D0%B1%D0%B5%D0%B7+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&tenderDateFrom=&tenderDateTo=&applyDateFrom=&applyDateTo=&depositDateFrom=&depositDateTo=&priceFrom=&priceTo=&p=1