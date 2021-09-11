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Декларациите за имущество и интереси на Featured

Събота, 11 Септември 2021 06:31
Декларациите за имущество и интереси на

 
кмета на Стралджа, неговите заместници и Председателят на Общинския съвет

Атанас Киров - кмет
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/D2A0DA86-22AF-4BF1-B081-32A6FAF8D513117649.xml

 

Гроздан Иванов - зам. кмет
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/EA70639A-1E37-4949-93D8-5C75D21B617B124266.xml

 

Иван Иванов - зам. кмет
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/B9A2ADBA-DD54-469A-A6D3-13AC5B25CD64125863.xml

 

Иван Митев председател на Общинския съвет
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/89105943-5D55-4F4B-A065-03DE3D43B00E122224.xml

 

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