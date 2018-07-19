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Новини от телевизиите в Ямбол Featured

Четвъртък, 19 Юли 2018 16:31
Новини от телевизиите в Ямбол


Протест пред Областна администрация в Ямбол. Повторни проби ще се правят и изпращат отново във Франция, заради съмнения за чума. Природозащитни организации също се включиха в ротестите на животновъдите. Експертен съвет в "Тунджа"

 



 



Вижте и другите новини на телевизия ДИАНА
https://www.facebook.com/Диана-Кабел-ТВ-ООД-385362598210889/?
hc_ref=ARTPwgRJrow5tFzkF37kklH7G9wp4I7uaZRQLgXH4tN5kRZqfgQQevGwG7s
d399jYTQ&fref=nf

и телевизия ЕРА
https://www.facebook.com/eratv.bg/?hc_ref=ARTaBaoSO9MRxCAkObd9az1Uu_yGvtc1V2l6N6xWaK0NC40rVw-9mpWTlE_2CkP7M-w&fref=nf

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