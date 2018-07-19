Новини от телевизиите в Ямбол

Протест пред Областна администрация в Ямбол. Повторни проби ще се правят и изпращат отново във Франция, заради съмнения за чума. Природозащитни организации също се включиха в ротестите на животновъдите. Експертен съвет в "Тунджа"
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