Община Тунджа, област Ямбол



Данни към 05:00 на 04.11.2019 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК

КМЕТ НА ОБЩИНА



Обобщени данни от избор на кмет на община

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

56 Георги Стоянов Георгиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 873 58.07%

67 Атанас Христов Христов

Местна коалиция ГЕРБ (АТАКА, ЗС ,,Ал. Стамболийски“, СДС) 4 009 39.64%

- Не подкрепям никого

232 2.29%

активност към 17.30 ч. 48.39 процента

ПЪРВИ ТУР

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

14 Иван Георгиев Йоргов

Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 1 298 10.82%

34 Георги Иванов Георгиев

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 797 6.64%

56 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 857 48.83%

67 Атанас Христов Христов

Местна коалиция ГЕРБ (АТАКА, ЗС ,,Ал. Стамболийски“, СДС) 3 320 27.68%

68 Христо Славов Василев

Местна коалиция НФСБ (НФСБ И БЗНС) 317 2.64%

- Не подкрепям никого

406 3.38%

Числови данни и скан

75 1.14%

активност към 17.30 ч 58.89 процента 20 Ч. - 66.46%