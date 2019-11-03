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ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В "ТУНДЖА" в 05.00 ч. Featured

Неделя, 03 Ноември 2019 21:31
ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ В &quot;ТУНДЖА&quot; в 05.00 ч.

Община Тунджа, област Ямбол

Данни към 05:00 на 04.11.2019 г. при обработени 100.00% СИК протоколи в OИК
КМЕТ НА ОБЩИНА

Обобщени данни от избор на кмет на община
№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
56 Георги Стоянов Георгиев
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 873 58.07%
67 Атанас Христов Христов
Местна коалиция ГЕРБ (АТАКА, ЗС ,,Ал. Стамболийски“, СДС) 4 009 39.64%
- Не подкрепям никого
232 2.29%

активност към 17.30 ч. 48.39 процента

ПЪРВИ ТУР

№ ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК ГЛАСОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
14 Иван Георгиев Йоргов
Политическа партия АБВ (Алтернатива за българско възраждане) 1 298 10.82%
34 Георги Иванов Георгиев
ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 797 6.64%
56 ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 5 857 48.83%
67 Атанас Христов Христов
Местна коалиция ГЕРБ (АТАКА, ЗС ,,Ал. Стамболийски“, СДС) 3 320 27.68%
68 Христо Славов Василев
Местна коалиция НФСБ (НФСБ И БЗНС) 317 2.64%
- Не подкрепям никого
406 3.38%
Числови данни и скан
75 1.14%

активност към 17.30 ч 58.89 процента 20 Ч. - 66.46%

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