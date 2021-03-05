05.03.2021 Поради отстраняване на аварии е възможно временно

прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:
За гр.Ямбол
- ул."Стефан Стамболов" №9 - временно преустановено водоподаване в района между ул. "Търговска", ул. "Преслав", ул. "Раковски" и зеленчуков пазар стара автогара;
- ул. "Странджа" №94 - връзка;
За район Тунджа:
- с.Робово, с. Генерал Инзово, с.Гълъбинци;
За район Стралджа:
- с.Войника, с.Саранско, с Тамарино;
За район Елхово - с. Кирилово, с. Лесово - водопровод за митницата;
За район Болярово - с. Голямо Крушево
Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.