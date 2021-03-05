×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

05.03.2021 Поради отстраняване на аварии е възможно временно Featured

Петък, 05 Март 2021 07:03
05.03.2021 Поради отстраняване на аварии е възможно временно


прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

 

За гр.Ямбол

- ул."Стефан Стамболов" №9 - временно преустановено водоподаване в района между ул. "Търговска", ул. "Преслав", ул. "Раковски" и зеленчуков пазар стара автогара;

- ул. "Странджа" №94 - връзка;

 

За район Тунджа:

- с.Робово, с. Генерал Инзово, с.Гълъбинци;

 

За район Стралджа:

- с.Войника, с.Саранско, с Тамарино;

 

За район Елхово - с. Кирилово, с. Лесово - водопровод за митницата;

 

За район Болярово - с. Голямо Крушево

 

Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.

 

Read 48 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « ТРЕТИ МАРТ
back to top
Copyright © 2021 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo