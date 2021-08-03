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03.08.2021 Поради отстраняване на аварии е Featured

Вторник, 03 Август 2021 06:00
03.08.2021 Поради отстраняване на аварии е


възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

- ул."Яне Сандански" № 38;

- ул."Кожух планина" № 4;

За район Тунджа

- с.Победа, с.Кукорево, с.Калчево, с.Гълъбинци;

За район Стралджа:

- с. Правдино;
- с. Александрово

 

Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция за и разширение на вътрешна водопроводно и канализационна мрежа на гр.Елхово” на .06.2021г от 8.00ч. , ще има планово спиране на водоподаването в гр.Елхово
- ул.”Беласица” -кл.58
- ул.”13-ти март „ – кл.61

Без вода ще останат улица: ул.”Беласица” , ул. .”13-ти март „, ул.”Кара Кольо” , ул.”Иван Тенев” и ул.”Г.Бенковски”

За район Елхово:

- с. Бояново;
- с. Славейково;
- водопорвод - Воден- Елхово;

За район Болярово;

- с.Мамарчево;
- с.Попово, с.Голямо Крушево, с.Горска Поляна;

 

Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.

 

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