03.08.2021 Поради отстраняване на аварии е

възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:
За гр.Ямбол:
- ул."Яне Сандански" № 38;
- ул."Кожух планина" № 4;
За район Тунджа
- с.Победа, с.Кукорево, с.Калчево, с.Гълъбинци;
За район Стралджа:
- с. Правдино;
- с. Александрово
Поради изпълнение на Договор, рег.№ ПР-Д-7/ 24.07.2020г. ”Инженеринг (проектиране , строителство и авторски надзор) за реконструкция за и разширение на вътрешна водопроводно и канализационна мрежа на гр.Елхово” на .06.2021г от 8.00ч. , ще има планово спиране на водоподаването в гр.Елхово
- ул.”Беласица” -кл.58
- ул.”13-ти март „ – кл.61
Без вода ще останат улица: ул.”Беласица” , ул. .”13-ти март „, ул.”Кара Кольо” , ул.”Иван Тенев” и ул.”Г.Бенковски”
За район Елхово:
- с. Бояново;
- с. Славейково;
- водопорвод - Воден- Елхово;
За район Болярово;
- с.Мамарчево;
- с.Попово, с.Голямо Крушево, с.Горска Поляна;
Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.