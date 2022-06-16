

Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:



- ул."Търговска" /ПГ ПО ПОДЕМНА,СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА



НИКОЛА ВАПЦАРОВ/ ;



Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато



водоподаването към следните абонати:



- ул."Г.Кондолов" № 5, №8, №9, № 13, №16, №20, №22, №27, №31, №33,



№47;



За район Тунджа:



- с.Завой;



За район Елхово:



- ГКПП "Лесово" ;



За район Болярово:



- ДВ Воден - Елхово



Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!





Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.