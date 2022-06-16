Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:
За гр.Ямбол:
- ул."Търговска" /ПГ ПО ПОДЕМНА,СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА
НИКОЛА ВАПЦАРОВ/ ;
Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато
водоподаването към следните абонати:
- ул."Г.Кондолов" № 5, №8, №9, № 13, №16, №20, №22, №27, №31, №33,
№47;
За район Тунджа:
- с.Завой;
За район Елхово:
- ГКПП "Лесово" ;
За район Болярово:
- ДВ Воден - Елхово
Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!
Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.