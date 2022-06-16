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16 юни - заради аварии и неплатени сметки спират водата тук/и на ГКПП "Лесово" Featured

Четвъртък, 16 Юни 2022 06:49
16 юни - заради аварии и неплатени сметки спират водата тук/и на ГКПП &quot;Лесово&quot;


Поради отстраняване на аварии е възможно временно прекъсване на водоснабдяването в следните населени места:

За гр.Ямбол:

- ул."Търговска" /ПГ ПО ПОДЕМНА,СТРОИТЕЛНА И ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

НИКОЛА ВАПЦАРОВ/ ;

Поради натрупани задължения към Дружеството, ще бъде прекъснато

водоподаването към следните абонати:

- ул."Г.Кондолов" № 5, №8, №9, № 13, №16, №20, №22, №27, №31, №33,

№47;

За район Тунджа:

- с.Завой;

За район Елхово:

- ГКПП "Лесово" ;

За район Болярово:

- ДВ Воден - Елхово

Авариите ще бъдат отстранени в рамките на работния ден!


Телефон за контакти: 046/662323 - оператор център обаждания.

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