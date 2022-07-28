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Някои тв. новини на 28 юли Featured

Четвъртък, 28 Юли 2022 17:37
Някои тв. новини на 28 юли


След близо десет години прекъсване е възстановена Общинска служба по земеделие в град Болярово. Това съобщи на брифинг кметът Христо Христов
https://www.facebook.com/dianacableTV

 

Болярово ще осигури 10 хил. куб. м дърва за огрев на населението за предстоящия стоящия отоплителен сезон. Тази година преференциалната цена е 30 лева за куб. метър, съобщи кметът Христо Христов.
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/807281043596618

 

Стадионът в тунджанското село Кабиле е в перфектно състояние. Базата е добре поддържана и е подходяща за осъществяването на тренировъчна и игрова дейност
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/732106294734744

 

С атрактивна лекция на плевенския художник Диан Павлов -Джими приключи „Лято в библиотеката 2022“
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/583587893397948

 

Промяна в бюджета на община Ямбол за 2022г.
Гласуваха я общинските съветници:
https://www.facebook.com/dianacableTV

 

Предстои реформиране на Дом за стари хора в село Воден
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/596330361878426

 

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