Някои тв. новини на 28 юли



След близо десет години прекъсване е възстановена Общинска служба по земеделие в град Болярово. Това съобщи на брифинг кметът Христо Христов

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Болярово ще осигури 10 хил. куб. м дърва за огрев на населението за предстоящия стоящия отоплителен сезон. Тази година преференциалната цена е 30 лева за куб. метър, съобщи кметът Христо Христов.

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Стадионът в тунджанското село Кабиле е в перфектно състояние. Базата е добре поддържана и е подходяща за осъществяването на тренировъчна и игрова дейност

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С атрактивна лекция на плевенския художник Диан Павлов -Джими приключи „Лято в библиотеката 2022“

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Промяна в бюджета на община Ямбол за 2022г.

Гласуваха я общинските съветници:

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Предстои реформиране на Дом за стари хора в село Воден

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