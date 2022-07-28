Някои тв. новини на 28 юли

След близо десет години прекъсване е възстановена Общинска служба по земеделие в град Болярово. Това съобщи на брифинг кметът Христо Христов
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Болярово ще осигури 10 хил. куб. м дърва за огрев на населението за предстоящия стоящия отоплителен сезон. Тази година преференциалната цена е 30 лева за куб. метър, съобщи кметът Христо Христов.
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Стадионът в тунджанското село Кабиле е в перфектно състояние. Базата е добре поддържана и е подходяща за осъществяването на тренировъчна и игрова дейност
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С атрактивна лекция на плевенския художник Диан Павлов -Джими приключи „Лято в библиотеката 2022“
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Промяна в бюджета на община Ямбол за 2022г.
Гласуваха я общинските съветници:
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Предстои реформиране на Дом за стари хора в село Воден
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