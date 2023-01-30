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Четири кукерски групи от община „Тунджа“ се завърнаха с награди от „Сурва 2023“ Featured

Понеделник, 30 Януари 2023 15:25
Четири кукерски групи от община „Тунджа“ се завърнаха с награди от „Сурва 2023“

Четири кукерски групи от община „Тунджа“ се завърнаха с  награди от Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“.

Кукерската група при Народно читалище „Светлина-1929“, с. Калчево е удостоена с бронзов медал в категория „НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНОСТ НА ГРУПА“ за Източна България.

Кукерската група при Народно читалище „Васил Левски-1950“, с. Хаджидимитров получи сребърен медал в категория „НАГРАДА ЗА МАСКИ И КОСТЮМИ“ в раздел „Кукери“.

            Кукерската група при Народно читалище „Пробуда-1928“, с. Могила спечели бронзов медал в категория „НАГРАДА ЗА АТРАКТИВНА ИГРА“ в раздел „Кукери“.  

В категория за персонаж „НАГРАДА ЗА ВОЙВОДА“, в раздел „Кукери“ бронзов медал е получил Войводата на кукерска група при НЧ „Й. Андонов1927 г.“, село Веселиново.

В 29-то издание на фестивала взеха участие осем тунджански кукерски групи от Калчево, Хаджидимитрово, Чарган, Веселиново, Стара река, Могила, Челник и Кабиле и на всички община „Тунджа“ осигури транспорт.     

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