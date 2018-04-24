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24 април днес в Ямбол Featured

Вторник, 24 Април 2018 01:53
24 април днес в Ямбол


24 април, вторник

 

Литературно четене „Ямболски легенди“

Начален час: 11:45 часа

Място: Основно училище „Любен Каравелов“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ , Основно училище „Любен Каравелов“

Вход свободен

 

Творческа вечер с поетесата Росица Тодорова по случай 85 години от рождението й

Начален час: 17:30 часа

Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“, Дружество на писателите

Вход свободен

 

Оскарите в музиката

Мултимедиен концерт – спектакъл

Участват:: оркестъра на Държавна опера – Бургас, Милица Гладнишка, Филип Аврамов

Диригент и оркестрации: Левон Манукян

Сценарий и мултимедия: Юлия Манукян

Пиано и оркестрации: Георги Милтиядов

Начален час: 19:00 часа

Място: Зрителна зала на Община Ямбол

Вход с билети

 

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