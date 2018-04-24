24 април днес в Ямбол

24 април, вторник
Литературно четене „Ямболски легенди“
Начален час: 11:45 часа
Място: Основно училище „Любен Каравелов“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ , Основно училище „Любен Каравелов“
Вход свободен
Творческа вечер с поетесата Росица Тодорова по случай 85 години от рождението й
Начален час: 17:30 часа
Място: Читалня на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“, Дружество на писателите
Вход свободен
Оскарите в музиката
Мултимедиен концерт – спектакъл
Участват:: оркестъра на Държавна опера – Бургас, Милица Гладнишка, Филип Аврамов
Диригент и оркестрации: Левон Манукян
Сценарий и мултимедия: Юлия Манукян
Пиано и оркестрации: Георги Милтиядов
Начален час: 19:00 часа
Място: Зрителна зала на Община Ямбол
Вход с билети