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Дали ще го публикуват или пратят до медиите от община Ямбол? Едва ли! Но да знаете! Featured

Четвъртък, 03 Май 2018 08:34
Дали ще го публикуват или пратят до медиите от община Ямбол? Едва ли! Но да знаете!

Заповед за /НЕ/ събиране на листо-стъблена маса от блатно кокиче през 2018 г.
02.05.2018 г.
Съгласно заповедта е забранено събирането на листо-стъблена маса от блатно кокиче от следните находища: ЗМ “Дебелата кория”, находище на блатно кокиче в землището на с Блатец, обл. Сливенска; ЗМ “Иван гьол”, находище на блатно кокиче в местността “Ормана”. землище на гр. Ямбол (ДДС Ямбол), обл. Ямболска...

http://stz.riew.e-gov.bg/Zapoved_za_sybirane_na_listo_styblena_masa_ot_blatno_kokiche_prez_2018_g_-p1154

бл. на М.С.

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