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Младите! За да пребъде България. Featured

Събота, 30 Март 2019 11:33
Младите! За да пребъде България.


Фондация "Тервелъ" благодари на всички взели участие, съпричаствали в тазгодишното издание на конкурса за есе по повод 3 март - Национален празник на България!


Церемонията се проведе в библиотеката на най-старото Ямболско читалище "Пробуда" в Каргона, построено на десетина метра от читалището на един от първите ямболски и български възрожденци Ради Иван Колесов

Тази година участваха
Ето го и пълният списък на участниците:
Група от 5 до 7 клас, тема: Следваме ли делата на героите, борили се за Свободата ни днес?
Наталия Георгиева Георгиева – 7 клас, ОУ „Св.Паисий Хилендарски ”- гр. Елхово
Габриела Станимирова Ставрева – 7 клас, ПМГ „Атанас Радев” - гр. Ямбол
Анна-Мария Тодорова Ангелова – 7 клас, ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол
Ивиана Янева Пейчева – 7 клас, ОУ“Любен Каравелов“ – гр. Ямбол
Матея Бранимирова Брайкова, ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол
Виктория Валентинова Христова - 5 клас, ОУ „Николай Петрини” – гр.Ямбол
Александър Николаев Колев - 7 клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Ямбол
Юлияна Пламенова Сакъзова – 7 клас, ОУ ,,Петко Р. Славейков“ – гр. Ямбол
Даниел Николаев Колев – 7 клас СОУ, „Св. Климент Охридски“ - гр. Ямбол
Диляна Георгиева Колева – 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Ямбол
Желана Иванова Русева – 7 клас, ПГ „Васил Левски" – гр. Ямбол
Мадлена Галинова Димитрова – 7 клас, ПГ “Васил Левски” - гр. Ямбол

Група от 8 до 12 клас, тема: Свободата и робството вътре в нас
Антония Пламенова Димитрова – 12 клас, ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол
Габриела Кирилова Желева – 9 клас, ПГ „Васил Левски“– гр. Ямбол
Ния Радостинова Щерева – 8 клас, ГПЧЕ“Васил Карагьозов“– гр. Ямбол
Динко Димитров Димитров - 10 клас, ПГ „Васил Левски“– гр. Ямбол
Мина Георгиева Стоянова – 11 клас, ГПЧЕ ,,Васил Карагьозов” – гр. Ямбол
Изабел Пламенова Паскалева – 12 клас, ПМГ „Атанас Радев“– гр. Ямбол
Виктория Николаева Георгиева – 8 клас, ГПЧЕ ,,Васил Карагьозов“– гр. Ямбол
Карина Благовестова Монева – 12 клас, ПМГ "Атaнас Радев"– гр. Ямбол
Евангелина Станимирова Станкова – 9 клас, ПГ „Васил Левски“
Денис Петров Илиев – 10 клас, ПТГ ,,Иван Райнов” – гр. Ямбол
Атина Йоанова Божилова- 8 клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол
Ростислав Руменов Стефанов - 12 клас, ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол
Борислава Петкова Чорбаджийска – 10 клас, ПГ “Васил Левски“ – гр. Ямбол
Велин Димитров Димитров – 9 клас, СОУ‘ „Св.Климент Охридски‘‘ – гр. Ямбол
Стефан Емилов Жеков - 11клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов” – гр. Ямбол
Калина Недялкова Геврекова- 12 клас, ПМГ „Атанас Радев” – гр. Ямбол
Цветелина Петева Кирова – 11 клас, ПГ „Васил Левски“– гр. Ямбол
Ивелина Георгиева Колева – 9 клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“– гр. Ямбол
Ивона Антонова Ангелова – 9 клас, ПМГ „Атанас Радев“– гр. Ямбол
Веселин Димитров Миланов – 12 клас, ПМГ ”Атанас Радев” – гр. Ямбол
Мая Дичева Дичева - 12 клас, СУ "Пейо К. Яворов" - гр. Стралджа
Динис Иванов Динков - 8 клас, ПТГ "Иван Райнов" - гр. Ямбол

 

Всяко едно от есетата беше оценено от жури в състав:
Станка Вълева- преподавател по български език и литература в ПГ "Васил Левски"- Ямбол,
Анелия Георгиева- преподавател по български език и литература в ОУ"Димчо Дебелянов" Ямбол и
Росица Бакалова - преподавател по български език и литература в ГПЧЕ "Васил Карагьозов" Ямбол.

И тази година учениците бяха разделение в две групи, според тяхната възраст.

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