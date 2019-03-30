Младите! За да пребъде България.



Фондация "Тервелъ" благодари на всички взели участие, съпричаствали в тазгодишното издание на конкурса за есе по повод 3 март - Национален празник на България!

Церемонията се проведе в библиотеката на най-старото Ямболско читалище "Пробуда" в Каргона, построено на десетина метра от читалището на един от първите ямболски и български възрожденци Ради Иван Колесов

Тази година участваха

Ето го и пълният списък на участниците:

Група от 5 до 7 клас, тема: Следваме ли делата на героите, борили се за Свободата ни днес?

Наталия Георгиева Георгиева – 7 клас, ОУ „Св.Паисий Хилендарски ”- гр. Елхово

Габриела Станимирова Ставрева – 7 клас, ПМГ „Атанас Радев” - гр. Ямбол

Анна-Мария Тодорова Ангелова – 7 клас, ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол

Ивиана Янева Пейчева – 7 клас, ОУ“Любен Каравелов“ – гр. Ямбол

Матея Бранимирова Брайкова, ПГ „Васил Левски“ – гр. Ямбол

Виктория Валентинова Христова - 5 клас, ОУ „Николай Петрини” – гр.Ямбол

Александър Николаев Колев - 7 клас, СОУ „Св. Климент Охридски“ - гр. Ямбол

Юлияна Пламенова Сакъзова – 7 клас, ОУ ,,Петко Р. Славейков“ – гр. Ямбол

Даниел Николаев Колев – 7 клас СОУ, „Св. Климент Охридски“ - гр. Ямбол

Диляна Георгиева Колева – 7 клас, ОУ „Любен Каравелов“ – гр. Ямбол

Желана Иванова Русева – 7 клас, ПГ „Васил Левски" – гр. Ямбол

Мадлена Галинова Димитрова – 7 клас, ПГ “Васил Левски” - гр. Ямбол

Група от 8 до 12 клас, тема: Свободата и робството вътре в нас

Антония Пламенова Димитрова – 12 клас, ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол

Габриела Кирилова Желева – 9 клас, ПГ „Васил Левски“– гр. Ямбол

Ния Радостинова Щерева – 8 клас, ГПЧЕ“Васил Карагьозов“– гр. Ямбол

Динко Димитров Димитров - 10 клас, ПГ „Васил Левски“– гр. Ямбол

Мина Георгиева Стоянова – 11 клас, ГПЧЕ ,,Васил Карагьозов” – гр. Ямбол

Изабел Пламенова Паскалева – 12 клас, ПМГ „Атанас Радев“– гр. Ямбол

Виктория Николаева Георгиева – 8 клас, ГПЧЕ ,,Васил Карагьозов“– гр. Ямбол

Карина Благовестова Монева – 12 клас, ПМГ "Атaнас Радев"– гр. Ямбол

Евангелина Станимирова Станкова – 9 клас, ПГ „Васил Левски“

Денис Петров Илиев – 10 клас, ПТГ ,,Иван Райнов” – гр. Ямбол

Атина Йоанова Божилова- 8 клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“ – гр. Ямбол

Ростислав Руменов Стефанов - 12 клас, ПМГ „Атанас Радев“ – гр. Ямбол

Борислава Петкова Чорбаджийска – 10 клас, ПГ “Васил Левски“ – гр. Ямбол

Велин Димитров Димитров – 9 клас, СОУ‘ „Св.Климент Охридски‘‘ – гр. Ямбол

Стефан Емилов Жеков - 11клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов” – гр. Ямбол

Калина Недялкова Геврекова- 12 клас, ПМГ „Атанас Радев” – гр. Ямбол

Цветелина Петева Кирова – 11 клас, ПГ „Васил Левски“– гр. Ямбол

Ивелина Георгиева Колева – 9 клас, ГПЧЕ „Васил Карагьозов“– гр. Ямбол

Ивона Антонова Ангелова – 9 клас, ПМГ „Атанас Радев“– гр. Ямбол

Веселин Димитров Миланов – 12 клас, ПМГ ”Атанас Радев” – гр. Ямбол

Мая Дичева Дичева - 12 клас, СУ "Пейо К. Яворов" - гр. Стралджа

Динис Иванов Динков - 8 клас, ПТГ "Иван Райнов" - гр. Ямбол

Всяко едно от есетата беше оценено от жури в състав:

Станка Вълева- преподавател по български език и литература в ПГ "Васил Левски"- Ямбол,

Анелия Георгиева- преподавател по български език и литература в ОУ"Димчо Дебелянов" Ямбол и

Росица Бакалова - преподавател по български език и литература в ГПЧЕ "Васил Карагьозов" Ямбол.

И тази година учениците бяха разделение в две групи, според тяхната възраст.