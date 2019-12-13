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Спортистите на Ямбол Featured

Петък, 13 Декември 2019 23:12
Спортистите на Ямбол


Заместник-кметът на Ямбол Енчо Керязов връчи награди и дипломи на отличени състезатели и треньори от град Ямбол.
Събитието се проведе на 13 декември, петък, в зала „Съвременност“ на Безистена.

Четиринадесет са отличените клубове - Баскетболен клуб „Тунджа“, СКСБ „Космос”, Тенис клуб „Ямбол-2005“, ММА клуб „Бушидо“, СКСБ „Енчо Керязов”, СКШ „Тунджа 2009“, СК „Борба и самбо“, ЛАК „Радио 999“, СК „Диана” – спортна стрелба, Боксов клуб „Ямбол”, КЛА „Тунджа“, КСО „Диана”, СК „Карате Киокушинкай“ и СК „Киокушин

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