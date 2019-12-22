×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

ПРАЗНИЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ Featured

Неделя, 22 Декември 2019 09:48
ПРАЗНИЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

23 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.

 

25 декември, сряда

 

Фестивал „Ямболски коледарски буенек – 2019“

 

11:00 ч. „Ямболски коледарски буенек от Каргона“- конкурс за коледарски групи

Място: пред Народно читалище „Пробуда - 1909“

12:00 ч. „Ямболски коледарски буенек от Баира“ - конкурс за коледарски групи

Място: пред Народно читалище „Зора - 1945“

 

12:00- 14:00 ч. Коледарски празник в Градски парк – Ямбол

12:00 - 12:30 ч. Фолклорна музика и хора

12:30 – 13:00 ч. Фолклорна програма на Танцова школа „Всички стъпки“

13:00 ч. Тържествена Рождественска церемония с участието на кмета на Община Ямбол, Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит, детска коледарска група

Представяне на обичая Ямболски коледарски буенек от кудата на Янаки Терзиев

13:30 -14:00 ч. Фолклорна програма на Танцов състав „Ромбана“

Място: сцена в Градски парк – Ямбол

 

13:30 – 14:30 ч. Коледарски празник в квартал „Диана“

Фолклорна програма, слово на кмета на Община Ямбол, представяне на обичая Ямболски коледарски буенек

Място: пред Основно училище „Любен Каравелов“

Организатори: Община Ямбол, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол, Народно читалище „Пробуда - 1909“ и Народно читалище „Зора - 1945“

 

31 декември, вторник

 

Новогодишен празник

 

23:15 ч. Музикална програма

23:55 ч. Новогодишно приветствие на кмета на Община Ямбол

00:00 ч. Химн на Република България и празнични илюминации

00:10 ч. Празнично настроение с гостуващ фолклорен оркестър

Място: площадното пространство пред община Ямбол

Организатори: Община Ямбол, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол

 

Изложби:

  • Коледна изложба - 2019 г.
  • „Уловени бисери“ - избрани творби от частната колекция на Върбан Вачев

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“   

  • Коледна изложба - 2019 г.

      Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

 

Read 77 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « Коледен концерт на КО „Дианополис“
back to top
Copyright © 2019 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo