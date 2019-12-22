ПРАЗНИЧЕН КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА ЯМБОЛ

23 ДЕКЕМВРИ – 31 ДЕКЕМВРИ 2019 г.
25 декември, сряда
Фестивал „Ямболски коледарски буенек – 2019“
11:00 ч. „Ямболски коледарски буенек от Каргона“- конкурс за коледарски групи
Място: пред Народно читалище „Пробуда - 1909“
12:00 ч. „Ямболски коледарски буенек от Баира“ - конкурс за коледарски групи
Място: пред Народно читалище „Зора - 1945“
12:00- 14:00 ч. Коледарски празник в Градски парк – Ямбол
12:00 - 12:30 ч. Фолклорна музика и хора
12:30 – 13:00 ч. Фолклорна програма на Танцова школа „Всички стъпки“
13:00 ч. Тържествена Рождественска церемония с участието на кмета на Община Ямбол, Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит, детска коледарска група
Представяне на обичая Ямболски коледарски буенек от кудата на Янаки Терзиев
13:30 -14:00 ч. Фолклорна програма на Танцов състав „Ромбана“
Място: сцена в Градски парк – Ямбол
13:30 – 14:30 ч. Коледарски празник в квартал „Диана“
Фолклорна програма, слово на кмета на Община Ямбол, представяне на обичая Ямболски коледарски буенек
Място: пред Основно училище „Любен Каравелов“
Организатори: Община Ямбол, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол, Народно читалище „Пробуда - 1909“ и Народно читалище „Зора - 1945“
31 декември, вторник
Новогодишен празник
23:15 ч. Музикална програма
23:55 ч. Новогодишно приветствие на кмета на Община Ямбол
00:00 ч. Химн на Република България и празнични илюминации
00:10 ч. Празнично настроение с гостуващ фолклорен оркестър
Място: площадното пространство пред община Ямбол
Организатори: Община Ямбол, Общинско предприятие „Туризъм и култура“ – Ямбол
Изложби:
- Коледна изложба - 2019 г.
- „Уловени бисери“ - избрани творби от частната колекция на Върбан Вачев
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“
- Коледна изложба - 2019 г.
Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“