5 юни в Ямбол

„Пипи дългото чорапче“, събота, 5 юни от 11 часа

по Астрид Линдгрен

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален Фонд Култура

Режисьор – Анна-Валерия Гостанян – дебют

Сценография – Наталия Гочева

Музика – Пламен Петков

Плакат – Никол Султанова

Участват: Ния Янакиева, Цветелина Николова, Любомир Желев, Христо Петев

Настанете се удобно на своите седалки, защото при вас, с гръм и трясък, идва едно червенокосо момиче, с лунички на лицето и нос като картоф. Да, това е тя – Пипилота Виктоалия Транспаранта Ментолка Ефраимова – Дългото чорапче, но вие можете да ѝ казвате само Пипи.

Заедно със своите приятели Томи и Аника и любимата ѝ маймунка – г-н Нилсон, ще се потопите в света на детското въображение – там, където може всичко. Да летиш, да ставаш невидим, дори да вали сняг през Май. А ако искате да останете деца завинаги – потърсете в своите шкафове, чекмеджета, скринове вълшебното хапче Смалидол. Ако не го намерите, а видите чифт различни чорапи, не се притеснявайте да си ги обуете!

Върнете детството!

Концерт - бенефис „45 години на сцена“ – Цветомира Гицова

С участието на : КО „Дианополис“ с концертмайстор Красимира Султанова, дамски хор „Проф. Г. Димитров“ с диригент Весела Пастърмаджиева, Радосвета Хъркова – орган и роял

Начален час: 18:00

Място: Културно – информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол, КО „Дианополис“

Вход: с покани