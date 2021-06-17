Някои тв новини

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Тържествена церемония по дипломиране на зрелостниците от випуск 2021 г. се проведе в двора ямболската езикова гимназия „Васил Карагьозов” Регионален исторически музей – Ямбол ще изработи уникален каталог, който отразява автентичните кукерски игри в България. Изложба на екзотични животни е подредена в Младежки-културен център „Георги Братанов” в Ямбол. Над 200 рисунки получиха за конкурса „Празник в моя град” в Младежки културен център „Георги Братанов”