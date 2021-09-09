Декларациите за имущество и интереси през 2020 година на

Валентин Ревански - кмет на Община Ямбол

/забележка г-н Ревански е поел ангажимент след избирането си да дарява заплатата си на кмет си за социални или народополезни начинания. И го прави! Проверимо е.

https://register.caciaf.bg/2021_nonc/F81980AC-FCC7-46A4-A4D5-77529F46484A117148.xml

Заместник кмет

Енчо Керязов

https://register.caciaf.bg/2021_nonc/9E0759AA-B4CC-4722-A828-66D1BF846B2B125647.xml

Заместник кмет

Михаил Керемедчиев

https://register.caciaf.bg/2021_nonc/A89

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Зам. кмет

Васил Александров

/неподсадена в срос но подадена/

https://register.caciaf.bg/2021_nonc/4FE0767B-8F94-4A57-9D6A-5E89FAC3C300117721.xml

Председател на Общински съвет

Антон Шиков

https://register.caciaf.bg/2021_nonc/51D39ABC-A616-47E1-9970-29D31706E595117167.xml