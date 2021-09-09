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Декларациите за имущество и интереси през 2020 година на Featured

Четвъртък, 09 Септември 2021 22:04
Декларациите за имущество и интереси през 2020 година на

 

 

Валентин Ревански - кмет на Община Ямбол
/забележка г-н Ревански е поел ангажимент след избирането си да дарява заплатата си на кмет си за социални или народополезни начинания. И го прави! Проверимо е.
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/F81980AC-FCC7-46A4-A4D5-77529F46484A117148.xml

 

Заместник кмет
Енчо Керязов
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/9E0759AA-B4CC-4722-A828-66D1BF846B2B125647.xml

 

Заместник кмет
Михаил Керемедчиев
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/A89
A1D1A-1CA1-40E9-87AB18DED7DDE37C123836.xml

 

Зам. кмет
Васил Александров
/неподсадена в срос но подадена/
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/4FE0767B-8F94-4A57-9D6A-5E89FAC3C300117721.xml

 

Председател на Общински съвет
Антон Шиков
https://register.caciaf.bg/2021_nonc/51D39ABC-A616-47E1-9970-29D31706E595117167.xml

 

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