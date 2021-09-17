Първа категория - Деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на училищното образование
Първа възрастова група (от 7 до 10 години)
Първо място: Михаила Михалева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Второ място: Елина Василева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Второ място: Красен Жеков – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Карина Христова – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Димитър Ганев – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Величка Великова – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
И две поощрителни награди за: Калоян Славов и Габриела Христова
Втора възрастова група (от 11 до 13 години)
Първо място: Донка Илиева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Второ място: Мария Тодорова– ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Майк Димитров – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
И една поощрителна награда за: Мария Михалева
Трета възрастова група (от 14 до 18 години)
Първо място: Тони Йорданова – СУ „П.К. Яворов“ – гр. Стралджа
Второ място: Ренета Василева– ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Втора категория - Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство
Първа възрастова група (от 7 до 10 години)
Първо място: Зоя Стефанова Георгиева – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
Второ място: Габриела Мирославова Караджова – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
Трето място:Берг Османов Велиев – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
И една поощрителна награда за: Касия Иванова
Втора възрастова група (от 11 до 13 години)
Първо място: Симеон Стоев Стоев - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
Съгласно регламента, класиралите се рисунки на призовите места в областния етап ще бъдат изпратени за участие в Националният етап на конкурса "С очите си видях бедата”.