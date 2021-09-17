Първа категория - Деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на училищното образование

Първа възрастова група (от 7 до 10 години)

Първо място: Михаила Михалева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Второ място: Елина Василева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Второ място: Красен Жеков – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Трето място: Карина Христова – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Трето място: Димитър Ганев – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Трето място: Величка Великова – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

И две поощрителни награди за: Калоян Славов и Габриела Христова

Втора възрастова група (от 11 до 13 години)

Първо място: Донка Илиева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Второ място: Мария Тодорова– ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Трето място: Майк Димитров – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

И една поощрителна награда за: Мария Михалева

Трета възрастова група (от 14 до 18 години)

Първо място: Тони Йорданова – СУ „П.К. Яворов“ – гр. Стралджа

Второ място: Ренета Василева– ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Втора категория - Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство

Първа възрастова група (от 7 до 10 години)

Първо място: Зоя Стефанова Георгиева – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

Второ място: Габриела Мирославова Караджова – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

Трето място:Берг Османов Велиев – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

И една поощрителна награда за: Касия Иванова

Втора възрастова група (от 11 до 13 години)

Първо място: Симеон Стоев Стоев - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

Съгласно регламента, класиралите се рисунки на призовите места в областния етап ще бъдат изпратени за участие в Националният етап на конкурса "С очите си видях бедата”.