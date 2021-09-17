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Наградените в Конкурса "С очите си видях бедата" Featured

Петък, 17 Септември 2021 07:11
Наградените в Конкурса &quot;С очите си видях бедата&quot;

Първа категория - Деца и ученици от всички общообразователни училища и центрове за подкрепа на личностно развитие в системата на училищното образование

Първа възрастова група (от 7 до 10 години)

Първо място: Михаила Михалева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Второ място: Елина Василева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Второ място: Красен Жеков – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Карина Христова – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Димитър Ганев – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Величка Великова – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
И две поощрителни награди за: Калоян Славов и Габриела Христова

 

Втора възрастова група (от 11 до 13 години)

Първо място: Донка Илиева – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Второ място: Мария Тодорова– ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
Трето място: Майк Димитров – ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле
И една поощрителна награда за: Мария Михалева

Трета възрастова група (от 14 до 18 години)

Първо място: Тони Йорданова – СУ „П.К. Яворов“ – гр. Стралджа
Второ място: Ренета Василева– ОЦИИД „Тунджа“ с.Кабиле

Втора категория - Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство

Първа възрастова група (от 7 до 10 години)

Първо място: Зоя Стефанова Георгиева – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
Второ място: Габриела Мирославова Караджова – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
Трето място:Берг Османов Велиев – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол
И една поощрителна награда за: Касия Иванова

Втора възрастова група (от 11 до 13 години)

Първо място: Симеон Стоев Стоев - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

Съгласно регламента, класиралите се рисунки на призовите места в областния етап ще бъдат изпратени за участие в Националният етап на конкурса "С очите си видях бедата”.

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