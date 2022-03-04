×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

5 март в Ямбол Featured

Петък, 04 Март 2022 21:49
5 март в Ямбол

 

„Пипи Дългото чорапче" по Астрид Линдгрен – спектакъл на Държавен куклен театър  - Ямбол

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“

Режисьор: Анна-Валерия Гостанян

Сценография: Наталия Гочева

Музика: Пламен Петков

Плакат: Никол Султанова

Участват: Ния Янакиева, Цветелина Николова, Любомир Желев, Христо Петев

Начален час: 11:00

Място: салон на Държавен куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол

Вход: с билети

 

Откриване на фотографска изложба – конкурс „Кукерландия“ -  2022

Начален час: 13:30

Място: пред НЧ „Съгласие – 1862“ – Ямбол

Организатори: Община Ямбол, Община „Тунджа“, Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, Ямболска фотографска общност

Сирни Заговезни – пресъздаване на народния обичай

Начален час: 17:30

Място: зелени площи до Етнографски комплекс, квартал „Каргон“

Организатори: Община Ямбол, Регионален исторически музей – Ямбол

Read 104 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « ВИДЕО Община Ямбол и Регионален исторически музей – Ямбол Съботно гледиво+ »
back to top
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo