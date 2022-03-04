5 март в Ямбол

„Пипи Дългото чорапче" по Астрид Линдгрен – спектакъл на Държавен куклен театър - Ямбол
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“
Режисьор: Анна-Валерия Гостанян
Сценография: Наталия Гочева
Музика: Пламен Петков
Плакат: Никол Султанова
Участват: Ния Янакиева, Цветелина Николова, Любомир Желев, Христо Петев
Начален час: 11:00
Място: салон на Държавен куклен театър „Георги Митев – Жоро“ – Ямбол
Вход: с билети
Откриване на фотографска изложба – конкурс „Кукерландия“ - 2022
Начален час: 13:30
Място: пред НЧ „Съгласие – 1862“ – Ямбол
Организатори: Община Ямбол, Община „Тунджа“, Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол, Ямболска фотографска общност
Сирни Заговезни – пресъздаване на народния обичай
Начален час: 17:30
Място: зелени площи до Етнографски комплекс, квартал „Каргон“
Организатори: Община Ямбол, Регионален исторически музей – Ямбол