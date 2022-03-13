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Седмичен културен календар на община Ямбол Featured

Неделя, 13 Март 2022 04:53
Седмичен културен календар на община Ямбол

 

14 – 20 март 2022 година

                           

15 март, вторник

 

Откриване на изложба от Национален конкурс по приложно изкуство „Кукерландия“ и връчване на награди на победителите

Начален час: 17:00

Място: фоайе на Общински детски комплекс – Ямбол

Организатор: Общински детски комплекс – Ямбол

Вход: свободен

18 март, четвъртък

 

Концерт на пианистите от школата на Радосвета Хъркова

Начален час: 18:00

Място: зала 202 на НТС – Ямбол

Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ – Ямбол

Вход: свободен

 

През седмицата

 

"Кукерландия - магията на игрите с маски" - изложба от фотографии, участвали във фотоизложба-конкурс "Кукерландия“ през 2020, 2021 и 2022 г.

Място: читалня за възрастни на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“

          Организатор: Регионална библиотека "Г. С. Раковски" – Ямбол

          Вход: свободен

„Моята Кукерландия - нарисувай ми кукер“ – изложба на отличените рисунки в едноименния конкурс, част от програмата

на Маскараден фестивал „Кукерландия“ 

Място: фоайе на Народно читалище „Съгласие – 1862“ - Ямбол

Организатор: Народно читалище „Съгласие – 1862“ – Ямбол

Вход: свободен

 

Фотоизложба, посветена на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“

Място: Народно читалище „Диана-1944“ – Ямбол

Организатор: Народно читалище „Диана-1944“ – Ямбол

Вход: свободен

 

„Огледало на времето: женската красота през вековете“ - Регионален исторически музей – Ямбол представя изложбата на Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките

Място: Ритуална зала

Организатор: Регионален исторически музей - Ямбол

Вход: свободен

 

„Изкуството на жените творци“ - изложба с избрани творби от фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов“, създадени от жени-художнички

Място: Областна администрация Ямбол

Организатори: Областна администрация Ямбол, Община Ямбол и

Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол

Вход: свободен

„Командирите на Българското опълчение“- временна експозиция от фонда на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Вход: свободен

„Рисунка“ – изложба на Представителството на Съюза на българските художници – Ямбол и Дружеството на художниците – Ямбол

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол

Вход: свободен

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