Седмичен културен календар на община Ямбол

14 – 20 март 2022 година
15 март, вторник
Откриване на изложба от Национален конкурс по приложно изкуство „Кукерландия“ и връчване на награди на победителите
Начален час: 17:00
Място: фоайе на Общински детски комплекс – Ямбол
Организатор: Общински детски комплекс – Ямбол
Вход: свободен
18 март, четвъртък
Концерт на пианистите от школата на Радосвета Хъркова
Начален час: 18:00
Място: зала 202 на НТС – Ямбол
Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ – Ямбол
Вход: свободен
През седмицата
"Кукерландия - магията на игрите с маски" - изложба от фотографии, участвали във фотоизложба-конкурс "Кукерландия“ през 2020, 2021 и 2022 г.
Място: читалня за възрастни на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека "Г. С. Раковски" – Ямбол
Вход: свободен
„Моята Кукерландия - нарисувай ми кукер“ – изложба на отличените рисунки в едноименния конкурс, част от програмата
на Маскараден фестивал „Кукерландия“
Място: фоайе на Народно читалище „Съгласие – 1862“ - Ямбол
Организатор: Народно читалище „Съгласие – 1862“ – Ямбол
Вход: свободен
Фотоизложба, посветена на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“
Място: Народно читалище „Диана-1944“ – Ямбол
Организатор: Народно читалище „Диана-1944“ – Ямбол
Вход: свободен
„Огледало на времето: женската красота през вековете“ - Регионален исторически музей – Ямбол представя изложбата на Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките
Място: Ритуална зала
Организатор: Регионален исторически музей - Ямбол
Вход: свободен
„Изкуството на жените творци“ - изложба с избрани творби от фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов“, създадени от жени-художнички
Място: Областна администрация Ямбол
Организатори: Областна администрация Ямбол, Община Ямбол и
Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол
Вход: свободен
„Командирите на Българското опълчение“- временна експозиция от фонда на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“
Вход: свободен
„Рисунка“ – изложба на Представителството на Съюза на българските художници – Ямбол и Дружеството на художниците – Ямбол
Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“
Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол
Вход: свободен