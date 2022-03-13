Седмичен културен календар на община Ямбол

14 – 20 март 2022 година

15 март, вторник

Откриване на изложба от Национален конкурс по приложно изкуство „Кукерландия“ и връчване на награди на победителите

Начален час: 17:00

Място: фоайе на Общински детски комплекс – Ямбол

Организатор: Общински детски комплекс – Ямбол

Вход: свободен

18 март, четвъртък

Концерт на пианистите от школата на Радосвета Хъркова

Начален час: 18:00

Място: зала 202 на НТС – Ямбол

Организатор: Народно читалище „Тракийска лира – 2012“ – Ямбол

Вход: свободен

През седмицата

"Кукерландия - магията на игрите с маски" - изложба от фотографии, участвали във фотоизложба-конкурс "Кукерландия“ през 2020, 2021 и 2022 г.

Място: читалня за възрастни на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека "Г. С. Раковски" – Ямбол

Вход: свободен

„Моята Кукерландия - нарисувай ми кукер“ – изложба на отличените рисунки в едноименния конкурс, част от програмата

на Маскараден фестивал „Кукерландия“

Място: фоайе на Народно читалище „Съгласие – 1862“ - Ямбол

Организатор: Народно читалище „Съгласие – 1862“ – Ямбол

Вход: свободен

Фотоизложба, посветена на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“

Място: Народно читалище „Диана-1944“ – Ямбол

Организатор: Народно читалище „Диана-1944“ – Ямбол

Вход: свободен

„Огледало на времето: женската красота през вековете“ - Регионален исторически музей – Ямбол представя изложбата на Национален археологически институт с музей при Българска академия на науките

Място: Ритуална зала

Организатор: Регионален исторически музей - Ямбол

Вход: свободен

„Изкуството на жените творци“ - изложба с избрани творби от фонда на Художествена галерия „Жорж Папазов“, създадени от жени-художнички

Място: Областна администрация Ямбол

Организатори: Областна администрация Ямбол, Община Ямбол и

Художествена галерия „Жорж Папазов“ – Ямбол

Вход: свободен

„Командирите на Българското опълчение“- временна експозиция от фонда на Национален парк-музей „Шипка-Бузлуджа“

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Вход: свободен

„Рисунка“ – изложба на Представителството на Съюза на българските художници – Ямбол и Дружеството на художниците – Ямбол

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол

Вход: свободен