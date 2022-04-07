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Творческа среща в Ямбол Featured

Четвъртък, 07 Април 2022 00:43
Творческа среща в Ямбол


В читалнята на РБ “Г. Раковски” Ямбол се проведе творческа среща с белетриста Николай Табаков.

Тя бе организирана от РБ Г. Раковски, Дружество на писателите и езикова гимназия “В. Карагьозов” - Ямбол.
В срещата взеха участие членове на ямболското писателско дружество, учители, представители на културни институти, читалища, творчески групи и общественици.
За творчеството на писателя Н. Табаков говори литературния Критик Никола Иванов.
Свои мисли за творчеството на белетриста споделиха: Катя Маринова, Денка Илиева, Милен Милков, Пламен Панайотов и Иван Джурелов.
Николай Табаков отговори на зададените въпроси и раздаде множество автографи.
Водещ на творческата вечер бе поетът Тенко Тенев, председател на дружеството на писателите в Ямбол.

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