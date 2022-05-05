5 май в Ямбол

5 май, четвъртък
Беседа и литературно четене по повод 120 години от рождението на Ангел Каралийчев - клуб „Читалнята” при Народно читалище „Зора-1945“ гостува на децата от група „Пеперудка”
Начален час: 16:00
Място: Детска градина „Слънце“
Организатор: Народно читалище „Зора-1945” - Ямбол
Премиера на стихосбирката „Сестра съм на луната“ и сборника с разкази и есета „Ех, този живот!“ на Ани Русева
Начален час: 17:30
Място: Читалня на Регионална библиотека „Г.С. Раковски“ - Ямбол
Организатори: Регионална библиотека „Г.С. Раковски“ - Ямбол и Дружество на писателите - Ямбол
Вход: свободен
„Двубой“ от Иван Вазов – спектакъл на ДТ „Невена Коканова“ - Ямбол
Постановка: Борислав Чакринов
Сценограф: Христина Тасева
Участват: Кристиян Негалов, Георги Караиванов, Яна Бобева, Цветелина Кънева, Галина Иванова, Михаил Лазаров, Волен Митев, Вълчо Янев, Димитър Димитров
Начален час: 19:00
Място: зрителна зала на Народно читалище „Съгласие – 1862“ - Ямбол
Вход: с билети