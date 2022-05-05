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5 май в Ямбол Featured

Четвъртък, 05 Май 2022 00:44
5 май в Ямбол

 5 май, четвъртък

Беседа и литературно четене по повод 120 години от рождението на Ангел Каралийчев - клуб „Читалнята” при Народно читалище „Зора-1945“ гостува на децата от група „Пеперудка”

Начален час: 16:00

Място: Детска градина „Слънце“

Организатор: Народно читалище „Зора-1945” - Ямбол

Премиера на стихосбирката „Сестра съм на луната“ и сборника с разкази и есета „Ех, този живот!“ на Ани Русева

Начален час: 17:30

Място: Читалня на Регионална библиотека „Г.С. Раковски“ - Ямбол

Организатори: Регионална библиотека „Г.С. Раковски“ - Ямбол и Дружество на писателите - Ямбол

Вход: свободен

 

„Двубой“ от Иван Вазов – спектакъл на ДТ „Невена Коканова“ - Ямбол

Постановка: Борислав Чакринов

Сценограф: Христина Тасева

Участват: Кристиян Негалов, Георги Караиванов, Яна Бобева, Цветелина Кънева, Галина Иванова, Михаил Лазаров, Волен Митев, Вълчо Янев, Димитър Димитров

Начален час: 19:00

Място: зрителна зала на Народно читалище „Съгласие – 1862“ - Ямбол

Вход: с билети

 

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