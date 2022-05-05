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:Много тежко ПТП. Мотоциклетистът в болница Featured

Четвъртък, 05 Май 2022 09:23
:Много тежко ПТП. Мотоциклетистът в болница


Около 18:06 часа в гр.Ямбол ,на кръстовище бул.“Европа“ с околовръстен път „Север“ е настъпило пътнотранспортно произшествие  между мотоциклет „Хонда“,  управляван от 42-годишен неправоспособен водач и лек автомобил “Хонда Сивик“, управляван от 21-годишна жена. При инцидента е пострадал мотоциклетистът. Той е  настанен за лечение в МБАЛ-Ямбол с  множество фрактури и контузия на бял дроб. Пробите и на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни. На  местопроизшествието е извършен оглед. Причините за произшествието са в процес на установяване.

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