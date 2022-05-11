Пред зала „Диана“ в Ямбол тържествено бяха наградени



авторите на отличените рисунки в областния етап на конкурса „С очите си видях беда“. Грамоти и подаръци получиха общо 33 момичета и момчета от областта, а рисунките им привлякоха вниманието на посетителите на градския парк и спортната зала.

Гости на събитието бяха заместник областния управител г-жа Биляна Кавалджиева и г-жа Марияна Капралова от Художествена галерия „Жорж Папазов“.

Като домакин на събитието директорът на РДПБЗН комисар Кольо Гяуров приветства участниците в конкурса. „С всяка изминала година се увеличава броя на участниците в инициативата, както и познанията на младите хора за рисковете при възникване на различни бедствия и инциденти, както и способите за защита и самозащита в такива случаи“ – посочи комисар Гяуров. Той благодари на всички участници в конкурса и им пожела да бъдат здрави и усмихнати, както и достойно представяне на творбите им в националния етап на конкурса.

Първа категория - Деца и ученици от всички общообразователни училища :

І-ва група - ученици от 7 до 10 години

І-во място - Герика Валентинова Тодорова – ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

ІІ-ро място – Томаи Асенова Мишева – СУ „П.Яворов“ гр. Стралджа;

ІІІ-то място - Ивета Петрова Серафимова – НУ“Проф.Петър Нойков“ гр. Ямбол;

поощрителна награда - Рая Георгиева Чамбурова- НУ“Проф.Петър Нойков“ гр. Ямбол;

Полина Йорданова Динева - ОУ „Любен Каравелов“ гр. Ямбол



ІІ-ра група - ученици от 11 до 13 години

І-во място - Валентин Вълчев – ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

ІІ-ро място – Стилиян Бориславов Борисов – ОУ „Христо Смирненски“ гр. Ямбол;

ІІІ-то място – Адреана Веселинова Янева- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

ІІІ-то място – Илияна Ганева - ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

поощрителна награда- Мадлен Иванова Иванова - ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

Траян Л.Петриев- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

Янислава Руменова Николова- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

Борислава Бориславова Георгиева- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол



ІІІ-та група - ученици от 14 до 18 години

І-во място - Никола Михайлов Димитров – ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;

ІІ-ро място – Натали Георгиева Георгиева – ГСАГД „К. Фичето“ гр. Ямбол;

ІІІ-то място – Росица Атанасова Кавалова- ГСАГД „К. Фичето“ гр. Ямбол

Втора категория - Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство и центрове за личностно развитие

І-ва група - ученици от 7 до 10 години

І-во място- Нели Мариева Колева – ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;

ІІ-ро място – Виолета Стоева Стоева – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;

ІІ-то място - Миглена Атанасова Кирова – ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;

ІІІ -то място - Янина Петрова Станкова – школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;

ІІІ -то място - Яница Мариева Симеонова – ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;

поощрителна награда -Камелия Георгиева Георгиева- школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;

Александра Иванова Динева- школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;

Ирина Станчева Христова - ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;

Павлина Станчева Христова - ОЦИИД „Тунджа“ - с. Кабиле;

Никол Николаева Великова - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;

Гая Колев - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;

Пресиана Радостинова Паунова - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

ІІ-ра група - ученици от 11 до 13 години

І-во място – Кирил Силвиев Янков – ОЦИИД „Тунджа“ - с. Кабиле;

ІІ-ро място – Полина Стоянова Чиракова - школа „Седмоцвет“ при ОДК- гр. Ямбол;

ІІІ -то място- Ася Емилова Асенова- ОЦИИД „Тунджа“ - с. Кабиле;

ІІІ-та група - ученици от 14 до 18 години

І-во място – Деница Стойчева Стойчева – школа „Седмоцвет“ при ОДК- гр. Ямбол;

ІІ-ро място – Поли Христова Христова - школа „Седмоцвет“ при ОДК- гр. Ямбол.