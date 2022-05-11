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Пред зала „Диана“ в Ямбол тържествено бяха наградени Featured

Сряда, 11 Май 2022 21:17
Пред зала „Диана“ в Ямбол тържествено бяха наградени


 авторите на отличените рисунки в областния етап на конкурса „С очите си видях беда“. Грамоти и подаръци получиха общо 33 момичета и момчета от областта, а рисунките им привлякоха вниманието на посетителите на градския парк и спортната зала.
Гости на събитието бяха заместник областния управител г-жа Биляна Кавалджиева и г-жа Марияна Капралова от Художествена галерия „Жорж Папазов“.
Като домакин на събитието директорът на РДПБЗН комисар Кольо Гяуров приветства участниците в конкурса. „С всяка изминала година се увеличава броя на участниците в инициативата, както и познанията на младите хора за  рисковете при възникване на различни бедствия и инциденти, както и способите за защита и самозащита в такива случаи“ – посочи комисар Гяуров. Той  благодари на всички участници в конкурса и им пожела да бъдат здрави и усмихнати, както и достойно представяне на творбите им в националния етап на конкурса.

Първа категория - Деца и ученици от всички общообразователни училища :

І-ва група - ученици от 7 до 10 години
І-во място -   Герика Валентинова Тодорова  – ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
ІІ-ро място –   Томаи Асенова Мишева – СУ „П.Яворов“ гр. Стралджа;
ІІІ-то място -  Ивета Петрова Серафимова  – НУ“Проф.Петър Нойков“ гр. Ямбол;
поощрителна награда -  Рая Георгиева Чамбурова- НУ“Проф.Петър Нойков“ гр. Ямбол;
Полина Йорданова Динева - ОУ „Любен Каравелов“ гр. Ямбол

ІІ-ра група - ученици от 11 до 13 години
І-во място -   Валентин Вълчев  – ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
ІІ-ро място –  Стилиян Бориславов Борисов – ОУ „Христо Смирненски“ гр. Ямбол;
ІІІ-то място – Адреана Веселинова Янева- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
ІІІ-то място – Илияна Ганева - ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
поощрителна награда- Мадлен Иванова Иванова - ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
Траян Л.Петриев- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
Янислава Руменова Николова- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
Борислава Бориславова Георгиева- ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол


ІІІ-та група - ученици от 14 до 18 години
І-во място -   Никола Михайлов Димитров  – ОУ „Петко Р. Славейков“ гр. Ямбол;
ІІ-ро място – Натали Георгиева Георгиева – ГСАГД „К. Фичето“ гр. Ямбол;
ІІІ-то място – Росица Атанасова Кавалова- ГСАГД „К. Фичето“ гр. Ямбол

Втора категория - Деца и ученици от профилирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство и центрове за личностно развитие

І-ва група - ученици от 7 до 10 години
І-во място-    Нели Мариева Колева – ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;
ІІ-ро място –  Виолета Стоева Стоева –  школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;
ІІ-то място -  Миглена Атанасова Кирова –  ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;
ІІІ -то място -  Янина Петрова Станкова –  школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;
ІІІ -то място -  Яница Мариева Симеонова –  ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;
поощрителна награда -Камелия Георгиева Георгиева- школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;
Александра Иванова Динева- школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;
Ирина Станчева Христова - ОЦИИД„Тунджа“ - с. Кабиле;
Павлина Станчева Христова - ОЦИИД „Тунджа“ - с. Кабиле;
Никол Николаева Великова - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;
Гая Колев - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол;
Пресиана Радостинова Паунова - школа „Седмоцвет“ при ОДК-гр. Ямбол

ІІ-ра група - ученици от 11 до 13 години
І-во място – Кирил Силвиев Янков – ОЦИИД „Тунджа“ - с. Кабиле;
ІІ-ро място – Полина Стоянова Чиракова -  школа „Седмоцвет“ при ОДК- гр. Ямбол;
ІІІ -то място- Ася Емилова Асенова- ОЦИИД „Тунджа“ - с. Кабиле;

ІІІ-та група - ученици от 14 до 18 години
І-во място – Деница Стойчева Стойчева – школа „Седмоцвет“ при ОДК- гр. Ямбол;
ІІ-ро място – Поли Христова Христова  -  школа „Седмоцвет“ при ОДК- гр. Ямбол.

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