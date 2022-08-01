×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Някои тв. новини от ДК Featured

Понеделник, 01 Август 2022 17:14
Някои тв. новини от ДК


Със среден добив около 520 кг на декар ще приключи жътвената кампания на пшеница и ечемик на територията на община Болярово. Това съобщи пред медии кметът Христо Христов.
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/1797351107269101

 

В Болярово подобряват безопасността на движението в общинския център и част от населените места. Това ще стане с поставяне на изкуствени неравности, уточни кметът на пограничната община Христо Христов.
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/2332614270231226

 

От днес приемът в болница вече ще става само с електронно направление.
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/1196836684491404

 

Нови фитнес уреди в комплекс "Георги Бенковски" в Ямбол.
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/779664306398002

 

Зала "Диана" като магнит за младите баскетболни надежди на Ямбол
https://www.facebook.com/dianacableTV/videos/580555390231214

 

Read 20 times
Rate this item
(0 votes)
Tagged under
More in this category: « Мебели Виденов“ откри нова производствена база в Ямбол Ямбол в БТА на 1 август »

Related items

back to top
Copyright © 2022 Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo