Някои тв. новини от ДК



Със среден добив около 520 кг на декар ще приключи жътвената кампания на пшеница и ечемик на територията на община Болярово. Това съобщи пред медии кметът Христо Христов.

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В Болярово подобряват безопасността на движението в общинския център и част от населените места. Това ще стане с поставяне на изкуствени неравности, уточни кметът на пограничната община Христо Христов.

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От днес приемът в болница вече ще става само с електронно направление.

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Нови фитнес уреди в комплекс "Георги Бенковски" в Ямбол.

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Зала "Диана" като магнит за младите баскетболни надежди на Ямбол

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