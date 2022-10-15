Ето кои са участниците в обществената поръчка на община Ямбол /30 млн. лева/

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕЖДУБЛОКОВИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ В ПАРКОВЕТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“
|Участник
|Подадена на:
|Ценово предложение
|1.
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ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ ОБЕДИНЕНИЕ АВС - ТСИ- 2022“
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Подадено от ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД 128056792
|13 окт 2022 (чет), 14:17
|2.
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ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД
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Подадено от ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД 128555183
|13 окт 2022 (чет), 14:32
|3.
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УЛТРА БИЛД ООД
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Подадено от УЛТРА БИЛД ООД 204796422
|13 окт 2022 (чет), 15:01
|4.
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ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
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Подадено от ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 123682269
|13 окт 2022 (чет), 16:36
|5.
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ЩРАБАГ ЕАД
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Подадено от ЩРАБАГ ЕАД 130463628
|13 окт 2022 (чет), 17:37
|6.
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СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД
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Подадено от СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД 128053084
|13 окт 2022 (чет), 23:02