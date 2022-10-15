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Ето кои са участниците в обществената поръчка на община Ямбол /30 млн. лева/ Featured

Събота, 15 Октомври 2022 03:20
Ето кои са участниците в обществената поръчка на община Ямбол /30 млн. лева/


РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО, ОСНОВЕН РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА, ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, МЕЖДУБЛОКОВИ И ПЛОЩАДНИ ПРОСТРАНСТВА, ТРОТОАРИ И АЛЕИ В ПАРКОВЕТЕ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“

 

 УчастникПодадена на:Ценово предложение
1.
ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ ОБЕДИНЕНИЕ АВС - ТСИ- 2022“
Виж повече информация
OF992658 Hash: 68FC358310246409E48A2F75D969E96F
Подадено от ТЕХНОСТРОЙ - ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД 128056792
13 окт 2022 (чет), 14:17  
2.
ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД
OF990125 Hash: 1FC24BC4F775FC831DABCC0E486BFBC1
Подадено от ТЕХНОПЪТСТРОЙ ЕООД 128555183
13 окт 2022 (чет), 14:32  
3.
УЛТРА БИЛД ООД
OF991758 Hash: 3919D0B18501030A9F3D1298EE53CFC0
Подадено от УЛТРА БИЛД ООД 204796422
13 окт 2022 (чет), 15:01  
4.
ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
OF991822 Hash: B47DDDF701428F1C26CDB7EE833603F7
Подадено от ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД 123682269
13 окт 2022 (чет), 16:36  
5.
ЩРАБАГ ЕАД
OF1002063 Hash: FBB8AAE26FA4F3BC3BB677B5B631B6DB
Подадено от ЩРАБАГ ЕАД 130463628
13 окт 2022 (чет), 17:37  
6.
СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД
OF990656 Hash: BE87A5345E4AA3C2F7BC90463E4AAC0A
Подадено от СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ПЪТ СТРОЙ ИНВЕСТ ЕООД 128053084
13 окт 2022 (чет), 23:02
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