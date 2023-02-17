18 февруари, събота в Ямбо

Поклонение по повод 150 години от обесването на Васил Левски
ПРОГРАМА:
10:45 часа - Литературно-музикална програма с участието на Духов оркестър при Народно читалище „Съгласие-1862“ – Ямбол
11:00 часа - Слово на кмета на община Ямбол
Заупокойна молитва
Поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към делото на Левски
Пред паметника на Васил Левски, улица „Г. С. Раковски“ (пред Община Ямбол)
Клавирен концерт на Наталия Ковачева
Преподавател: Жана Станчева
В програмата: Бах, Бетовен, Шопен, Дебюси, Шуберт, Брамс, Шостакович, Рахманинов
Начален час: 11:30
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ - Ямбол
Организатор: със съдействието на Община Ямбол
Вход: свободен
„Златното ключе“ по повестта „Златното ключе или приключенията на Буратино” от Алексей Толстой – представление на Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“ – Ямбол
Драматизация: Теодора Георгиева
Режисьор: Любомир Колаксъзов
Сценография и кукли: Елена Цонкова
Композитор: Милен Апостолов
Участват: Ирина Шумелова, Илияз Иляз, Христо Петев
Начален час: 11:00
Място: зала на Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“ - Ямбол
Вход: с билети
19 февруари, неделя
Среща-разговор „Спомен за Апостола“
Начален час: 11:00
Място: Народно читалище „Умение – 2003“ – Ямбол
Организатор: Народно читалище „Умение – 2003“ - Ямбол
Вход: свободен
Фотоизложение „Да прогоним злото“, посветено на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“ – Ямбол
Начален час: 18:00
Място: гр. Ямбол, Арт клуб „Парахода“, ул. „Йордан Йовков“№34
Организатор: Народно читалище „Диана – 1944“ – Ямбол
Вход: свободен
През седмицата:
150 години от гибелта на Васил Левски – изложба с материали от фонда на Регионална библиотека „Георги. С. Раковски“ – Ямбол
Място: читалня на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол
Организатор: Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол
Вход: свободен
125 години от основаването на БТА – изложба с материали от фонда на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
Място: читалня на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол
Организатор: Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ - Ямбол
Вход свободен