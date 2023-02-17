18 февруари, събота в Ямбо

Поклонение по повод 150 години от обесването на Васил Левски

ПРОГРАМА:

10:45 часа - Литературно-музикална програма с участието на Духов оркестър при Народно читалище „Съгласие-1862“ – Ямбол

11:00 часа - Слово на кмета на община Ямбол

Заупокойна молитва

Поднасяне на венци и цветя в знак на признателност към делото на Левски

Пред паметника на Васил Левски, улица „Г. С. Раковски“ (пред Община Ямбол)

Клавирен концерт на Наталия Ковачева

Преподавател: Жана Станчева

В програмата: Бах, Бетовен, Шопен, Дебюси, Шуберт, Брамс, Шостакович, Рахманинов

Начален час: 11:30

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ - Ямбол

Организатор: със съдействието на Община Ямбол

Вход: свободен

„Златното ключе“ по повестта „Златното ключе или приключенията на Буратино” от Алексей Толстой – представление на Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“ – Ямбол

Драматизация: Теодора Георгиева

Режисьор: Любомир Колаксъзов

Сценография и кукли: Елена Цонкова

Композитор: Милен Апостолов

Участват: Ирина Шумелова, Илияз Иляз, Христо Петев

Начален час: 11:00

Място: зала на Държавен куклен театър „Георги Митев-Жоро“ - Ямбол

Вход: с билети

19 февруари, неделя

Среща-разговор „Спомен за Апостола“

Начален час: 11:00

Място: Народно читалище „Умение – 2003“ – Ямбол

Организатор: Народно читалище „Умение – 2003“ - Ямбол

Вход: свободен

Фотоизложение „Да прогоним злото“, посветено на Международния маскараден фестивал „Кукерландия“ – Ямбол

Начален час: 18:00

Място: гр. Ямбол, Арт клуб „Парахода“, ул. „Йордан Йовков“№34

Организатор: Народно читалище „Диана – 1944“ – Ямбол

Вход: свободен

През седмицата:

150 години от гибелта на Васил Левски – изложба с материали от фонда на Регионална библиотека „Георги. С. Раковски“ – Ямбол

Място: читалня на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол

Организатор: Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол

Вход: свободен

125 години от основаването на БТА – изложба с материали от фонда на Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол

Място: читалня на Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ – Ямбол

Организатор: Регионална библиотека „Г. С. Раковски“ - Ямбол

Вход свободен