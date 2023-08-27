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Седмичен културен календар на община Ямбол Featured

Неделя, 27 Август 2023 12:41
Седмичен културен календар на община Ямбол

 

28 август – 3 септември 2023 г.

 

28 август, понеделник – 1 септември, петък

 

„Лятна читалня”

Час на провеждане: от 9:00 до 16:00

„Детски игри на шах и карти“

Час на провеждане: от 13:00 до 16:00

Ръководители: Таня Петкова и Ивета Минчева

Място: Народно читалище „Пробуда – 1909“ – Ямбол

Вход: свободен

1 септември, петък

 

„Осъдени души– български игрален филм (1975 г.)

По едноименния роман на Димитър Димов
Сценарист и режисьор: Въло Радев
Оператор: Христо Тотев
Художник: Константин Джидров
Музика: Митко Щерев

С участието на: Ян Енглерт, Едит Солай, Руси Чанев, Силвия Рангелова, Мариана Димитрова, Вълчо Камарашев, Димитър Хаджийски, Светоплуг Матиаш, Роман Грамадски, Луиза Топузян, Атанас Лилянов, Румен Kостадинов, Веселин Борисов, Гаврил Паламудов, Петко Стефанов, Георги Елкинов, Калина Попова и др.

Начален час: 20:30

Място: Лятно кино, Градски парк

Организатор: Община Ямбол

Вход: свободен

2 септември, събота

 

„Храбрият оловен войник” - спектакъл на Държавен куклен театър „Георги Митев – Жоро“

Драматизация – Теодора Георгиева

Режисьор – Любомир Колаксъзов

Сценография и кукли – Цецка Ивайлова

Композитор – Христо Намлиев

Хореография – Мария Димитрова

Участват: Анна-Валерия Гостанян, Христо Петев

Начален час: 11:00

Място: зала на Държавен куклен театър „Георги Митев – Жоро“

Вход: с билети

 

 

„Шекспир като улично куче“ – български игрален филм (2021 г.)

Режисьор: Валери Йорданов

Сценарист: Валери Йорданов

Оператор: Борис Славков

В ролите: Владислав Стоименов, Захари Бахаров, Елеонора Иванова, Васил Илиев

Начален час: 20:30

Място: Лятно кино, Градски парк

Организатор: Община Ямбол

Вход: свободен

 

През седмицата:

 

Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“ - изложба на Регионален исторически музей - Пловдив

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол, Регионален исторически музей Пловдив, Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол

Вход: свободен

 

 

„Метални трансформации: когато техниката среща изкуството” – изложба на ученици от Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ - Ямбол

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ - Ямбол

Организатор: Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“, със съдействието на Община Ямбол и Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол

Вход: свободен 

Лятна изложба на ямболски художници

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол

Вход: свободен

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