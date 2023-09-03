Седмичен културен календар на община Ямбол

4 септември – 10 септември 2023 г.
6 септември, сряда
Тържествено честване на Деня на Съединението
Програма:
10:15 часа
Празнична програма на Духов оркестър при НЧ „Съгласие - 1862“ - Ямбол
пред Община Ямбол
10:30 часа
Тържествен ритуал
пред Община Ямбол
10:50 часа
Празнично шествие
Община Ямбол — ул. „Г. С. Раковски“ - пл. „Освобождение“ – улица „цар Освободител“ - Паметника на загиналите за националното ни освобождение (до хотел „Тунджа“)
11:00 часа - Поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите за националното ни освобождение
Ден на отворени врати в КИЦ „Безистен“
10:00-16:00 часа
8 септември, петък
„Двойникът” – български игрален филм (1979 г.)
Сценарий: Братя Мормареви
Режисьор: Николай Волев
Оператор: Венко Каблешков
Музика: Иван Стайков
С участието на: Тодор Колев, Павел Поппандов, Йорданка Кузманова, Радосвета Василева, Георги Русев, Надя Тодорова, Анета Сотирова, Георги Мамалев и др.
Начален час: 20:30
Място: Лятно кино, Градски парк
Организатор: Община Ямбол
Вход: свободен
9 септември, събота
„Петя на моята Петя“ – български игрален филм (2021 г.)
Режисьор: Александър Косев
Сценарий: Нели Димитрова, Валентина Ангелова
Оператор: Иван Вацов
Музика: Георги Стрезов
С участието на: Александра Костова, Алиса Атанасова, Албена Павлова, Юлиан Вергов, Моньо Монев, Алена Вергова, Ясен Атанасов, Мартин Методиев, Емил Марков, Александър Милчев
Начален час: 20:30
Място: Лятно кино, Градски парк
Организатор: Община Ямбол
Вход: свободен
През седмицата:
Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“ - изложба на Регионален исторически музей - Пловдив
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол, Регионален исторически музей Пловдив, Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол
Вход: свободен
„Метални трансформации: когато техниката среща изкуството” – изложба на ученици от Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ - Ямбол
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ - Ямбол
Организатор: Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“, със съдействието на Община Ямбол и Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол
Вход: свободен
Лятна изложба на ямболски художници
Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“
Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол
Вход: свободен