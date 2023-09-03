×

Внимание

EU e-Privacy Directive

This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

View Privacy Policy

View e-Privacy Directive Documents

You have declined cookies. This decision can be reversed.

Седмичен културен календар на община Ямбол Featured

Неделя, 03 Септември 2023 14:01
Седмичен културен календар на община Ямбол

4 септември – 10 септември 2023 г.

 

6 септември, сряда 

 

Тържествено честване на Деня на Съединението

 

Програма:

10:15 часа

Празнична програма на Духов оркестър при НЧ „Съгласие - 1862“ - Ямбол

пред Община Ямбол

10:30 часа

Тържествен ритуал

пред Община Ямбол

10:50 часа

Празнично шествие

Община Ямбол — ул. „Г. С. Раковски“ - пл. „Освобождение“ – улица „цар Освободител“ - Паметника на загиналите за националното ни освобождение (до хотел „Тунджа“)

11:00 часа - Поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите за националното ни освобождение

Ден на отворени врати в КИЦ „Безистен“

10:00-16:00 часа

8 септември, петък

 

„Двойникът – български игрален филм (1979 г.)

Сценарий: Братя Мормареви

Режисьор: Николай Волев

Оператор: Венко Каблешков

Музика: Иван Стайков

С участието на: Тодор Колев, Павел Поппандов, Йорданка Кузманова, Радосвета Василева, Георги Русев, Надя Тодорова, Анета Сотирова, Георги Мамалев и др.

Начален час: 20:30

Място: Лятно кино, Градски парк

Организатор: Община Ямбол

Вход: свободен

 

9 септември, събота

 

„Петя на моята Петя“ – български игрален филм (2021 г.)

Режисьор: Александър Косев

Сценарий: Нели Димитрова, Валентина Ангелова

Оператор: Иван Вацов

Музика: Георги Стрезов

С участието на: Александра Костова, Алиса Атанасова, Албена Павлова, Юлиан Вергов, Моньо Монев, Алена Вергова, Ясен Атанасов, Мартин Методиев, Емил Марков, Александър Милчев

Начален час: 20:30

Място: Лятно кино, Градски парк

Организатор: Община Ямбол

Вход: свободен

 

През седмицата:

 

Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“ - изложба на Регионален исторически музей - Пловдив

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол, Регионален исторически музей Пловдив, Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол

Вход: свободен

 

„Метални трансформации: когато техниката среща изкуството” – изложба на ученици от Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ - Ямбол

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ - Ямбол

Организатор: Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“, със съдействието на Община Ямбол и Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол

Вход: свободен 

Лятна изложба на ямболски художници

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол

Вход: свободен

Read 3 times
Rate this item
(0 votes)
More in this category: « Приютът за безстопанствени кучета на Ямбол, с капацитет 150 животни
back to top
Copyright © 2023 ЯмболСвят - Актуални новини за Ямбол. Следете последните новини от днес за Ямбол.. All rights reserved.
designed by Nuevvo
canl覺 ma癟 izle selcuksports deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri jojobet deneme bonusucasino siteleriankara nakliyatankara evden eve nakliyatcmt cüzdan bahis siteleriHacklink SatışıHack forumdeneme bonusu veren sitelersiyahbayrakaynakareasbethttps://pornxvirgin.org/https://cfimi.com/https://www.masajsalonlariara.com/kuşadası escortalanya escortdenizli escort bayanhacking carding forumkutu harf tabelatabelacıistanbul tabelacılaradana escortCracked AccountsNetflix Cookiewarez hack forum scripts illegal onlyfans +18 porn Hacker Sexadana escortadıyaman escortağrı escortaksaray escortamasya escortankara escortantalya escortardahan escortartvin escortaydın escortbalıkesir escortbartın escortbatman escortbayburt escortbilecik escortbingöl escortbitlis escortbolu escortburdur escortbursa escortçanakkale escortçankırı escortçorum escortdenizli escortdiyarbakır escortdüzce escortedirne escortelazığ escorterzincan escorterzurum escorteskisehir escortgaziantep escortgiresun escortgümüşhane escorthakkari escorthatay escortığdır escortisparta escortizmir escortkarabük escortkaraman escortkars escortkastamonu escortkayseri escortkilis escortkırklareli escortkırşehir escortkocaeli escortkonya escortkütahya escortmalatya escortmanisa escortmaras escortmardin escortmersin escortmuğla escortnevşehir escortordu escortosmaniye escortrize escortsakarya escortsamsun escortsiirt escortsinop escortşırnak escortsivas escorttekirdağ escorttokat escorttrabzon escorttunceli escorturfa escortvan escortyalova escortyozgat escortzonguldak escort hacklink al hd film izle duşakabin fiyatları hack forum fethiye escort bayan escort - vip elit escort hacklink dizi film izle tüp bebek merkezi hacklink al crypter sweet bonanzaizmir escortfreybetViagra fiyat 2023Cialis 20 mgCialis fiyatbetmatik twittermarlabet girişntvsporbetmarlabettrwin girişbetscosmoshd pornoshoppuffer.comby puffenobahis+18 film izledesi xxxفيديو اباحيايباحيfilm porno gratisporno sesso gratisGrzejnikOnwin Giriş 2023Bayrampaşa EscortFlorya EscortYeşilköy EscortmariobettipobetEscort Azra Merterdeneme boonusu veren siteleronwinsikiş seyretankara seoGüneşli EscortMerter Escortkralbet+18 filmstlpuff