Седмичен културен календар на община Ямбол

4 септември – 10 септември 2023 г.

6 септември, сряда

Тържествено честване на Деня на Съединението

Програма:

10:15 часа

Празнична програма на Духов оркестър при НЧ „Съгласие - 1862“ - Ямбол

пред Община Ямбол

10:30 часа

Тържествен ритуал

пред Община Ямбол

10:50 часа

Празнично шествие

Община Ямбол — ул. „Г. С. Раковски“ - пл. „Освобождение“ – улица „цар Освободител“ - Паметника на загиналите за националното ни освобождение (до хотел „Тунджа“)

11:00 часа - Поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите за националното ни освобождение

Ден на отворени врати в КИЦ „Безистен“

10:00-16:00 часа

8 септември, петък

„Двойникът” – български игрален филм (1979 г.)

Сценарий: Братя Мормареви

Режисьор: Николай Волев

Оператор: Венко Каблешков

Музика: Иван Стайков

С участието на: Тодор Колев, Павел Поппандов, Йорданка Кузманова, Радосвета Василева, Георги Русев, Надя Тодорова, Анета Сотирова, Георги Мамалев и др.

Начален час: 20:30

Място: Лятно кино, Градски парк

Организатор: Община Ямбол

Вход: свободен

9 септември, събота

„Петя на моята Петя“ – български игрален филм (2021 г.)

Режисьор: Александър Косев

Сценарий: Нели Димитрова, Валентина Ангелова

Оператор: Иван Вацов

Музика: Георги Стрезов

С участието на: Александра Костова, Алиса Атанасова, Албена Павлова, Юлиан Вергов, Моньо Монев, Алена Вергова, Ясен Атанасов, Мартин Методиев, Емил Марков, Александър Милчев

Начален час: 20:30

Място: Лятно кино, Градски парк

Организатор: Община Ямбол

Вход: свободен

През седмицата:

Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, архиви, библиотеки и частни колекции“ - изложба на Регионален исторически музей - Пловдив

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол, Регионален исторически музей Пловдив, Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол

Вход: свободен

„Метални трансформации: когато техниката среща изкуството” – изложба на ученици от Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“ - Ямбол

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“ - Ямбол

Организатор: Професионална техническа гимназия „Иван Райнов“, със съдействието на Община Ямбол и Културно-информационен център „Безистен“ – Ямбол

Вход: свободен

Лятна изложба на ямболски художници

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: Представителство на Съюза на българските художници – Ямбол

Вход: свободен