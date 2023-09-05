ПТП в Ямбол. След катастрофата - жена в болницата с натрошени ребра



/интересно - няма данни за проврка на алкохол и наркотици/

Вчера около 15:00 часа, е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие в Ямбол, на кръстовището на Обходен път Изток с ул. „Търговска“. На място е установено, че лек автомобил „Тойота Приус“,управляван от 45-годишен мъж при навлизане в кръстовището е ударила странично движещия се по ул. „Търговска“ лек автомобил „Пежо 308“. В следствие на инцидента е пострадала 47-годишна пътничка в Тойота-та. Жената е настанена в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол, с фрактура на ребра, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.