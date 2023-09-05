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ПТП в Ямбол. След катастрофата - жена в болницата с натрошени ребра Featured

Вторник, 05 Септември 2023 14:25
ПТП в Ямбол. След катастрофата - жена в болницата с натрошени ребра


/интересно - няма данни за проврка на алкохол и наркотици/

Вчера около 15:00 часа, е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие в Ямбол, на кръстовището на Обходен път Изток с ул. „Търговска“. На място е установено, че лек автомобил „Тойота Приус“,управляван от 45-годишен мъж при навлизане в кръстовището е ударила странично движещия се по ул. „Търговска“ лек автомобил „Пежо 308“. В следствие на инцидента е пострадала 47-годишна пътничка в Тойота-та. Жената е настанена в МБАЛ „Св. Пантелеймон“ - Ямбол, с фрактура на ребра, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.

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