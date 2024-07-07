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Седмичен културен календар на община Ямбол Featured

Неделя, 07 Юли 2024 05:59
Седмичен културен календар на община Ямбол

8 юли – 14 юли 2024 г.

8 юли, понеделник

 

„Лято в библиотеката“ 2024 г.

Опознай своя град. Посещение на Пожарна – гр. Ямбол

I група – 9:00 ч.

II група – 9:30 ч.

Място: читалня „Детски отдел“

Организатор: Регионална билиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол  

9 юли, вторник

 

„Лято в библиотеката“ 2024 г.

Творческо ателие. Рисуване върху камъчета

I група – 9:00 ч.

II група – 10:00 ч.

III група – 11:00 ч.

Място: читалня „Детски отдел“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол  

„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол

„Образованието през Възраждането“, Възстановка на килийно училище

Време на провеждане: 09:30 – 12:00

Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол

Вход: с такса

10 юли, сряда

 

„Лято в библиотеката“ 2024 г.

Забавен английски

I група – 9:00 ч.

II група – 10:00 ч.

III група – 11:00 ч.

Място: читалня „Детски отдел“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол  

Авио, ракето и корабен кръжок по моделизъм

лицензиран инструктор: Пеньо Пенев

Начален час: 10:00

Място: НЧ „Диана – 1944“

Организатор: Народно читалище „Диана – 1944“

Вход: свободен

 

„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол

„Игра на хора забавна пътечка със стъпки за учене на любими български хора

Време на провеждане: 09:30 – 12:00

Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол

Вход: с такса

Творческа среща с поета Петър Андасаров

Представя: чл. кор. Иван Гранитски (поет, литературен критик и издател)

Начален час: 17:30

Място: читалня на РБ „Георги С. Раковски“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“, Дружество на писателите - гр. Ямбол

Вход: свободен

Детски занимания с аниматор

Начален час: 19:30

Място: детски кът пред „Югоагент“

Организатор: НЧ „Диана – 1944“

11 юли, четвъртък

 

„Лято в библиотеката“ 2024 г.

„Прочети, разкажи, нарисувай“

I група: 9:00 ч.

II група: 10:00 ч.

III група: 11:00 ч.

Място: читалня „Детски отдел“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол  

„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол

„Ямболски хайдути – бит, история, легенда“

Време на провеждане: 09:30 – 12:00

Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол

Вход: с такса

12 юли, петък

 

„Лято в библиотеката“ 2024 г.

Кино в библиотеката

Начален час: 10:00

Място: читалня „Детски отдел“

Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол  

„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол

Връчване на грамоти за летните музейни занимания и закриване на училището.

Време на провеждане: 09:30 – 12:00

Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол

Вход: с такса

През седмицата:

 

Изложба „Дизайнерски творби“ на Салвадор Дали, колекция „Кесаури“ (Франция)  

Място: Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол и КИЦ „Безистен“, в партньорство с Art Expo SIA (Латвия) и Колекция „Кесаури“ (Франция)

Вход: с билети

„Кралско вълшебство от порцелан“ – колекционерска изложба

Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол и КИЦ „Безистен“

Вход: свободен

„Светлината“ – 19-та традиционна изложба на художници от Ямбол и региона, посветена на празника на Ямбол Свети Дух

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“

Организатори: Община Ямбол и ХГ „Жорж Папазов“

Вход: с билети

 

105 години от рождението на Марин Беленозов – първият директор на Регионална библиотека „Г.С. Раковски” – Ямбол, витрина с материали от фонда на библиотеката
Място: Регионална библиотека „Г. С. Раковски”
Вход: свободен

15 години Арт галерия „Стойчев“ – изложба живопис, икони и пластика

Място: Арт галерия „Стойчев“

Вход: свободен

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