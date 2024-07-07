Седмичен културен календар на община Ямбол

8 юли – 14 юли 2024 г.
8 юли, понеделник
„Лято в библиотеката“ 2024 г.
Опознай своя град. Посещение на Пожарна – гр. Ямбол
I група – 9:00 ч.
II група – 9:30 ч.
Място: читалня „Детски отдел“
Организатор: Регионална билиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
9 юли, вторник
„Лято в библиотеката“ 2024 г.
Творческо ателие. Рисуване върху камъчета
I група – 9:00 ч.
II група – 10:00 ч.
III група – 11:00 ч.
Място: читалня „Детски отдел“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол
„Образованието през Възраждането“, Възстановка на килийно училище
Време на провеждане: 09:30 – 12:00
Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол
Вход: с такса
10 юли, сряда
„Лято в библиотеката“ 2024 г.
Забавен английски
I група – 9:00 ч.
II група – 10:00 ч.
III група – 11:00 ч.
Място: читалня „Детски отдел“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
Авио, ракето и корабен кръжок по моделизъм
лицензиран инструктор: Пеньо Пенев
Начален час: 10:00
Място: НЧ „Диана – 1944“
Организатор: Народно читалище „Диана – 1944“
Вход: свободен
„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол
„Игра на хора“ – забавна пътечка със стъпки за учене на любими български хора
Време на провеждане: 09:30 – 12:00
Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол
Вход: с такса
Творческа среща с поета Петър Андасаров
Представя: чл. кор. Иван Гранитски (поет, литературен критик и издател)
Начален час: 17:30
Място: читалня на РБ „Георги С. Раковски“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“, Дружество на писателите - гр. Ямбол
Вход: свободен
Детски занимания с аниматор
Начален час: 19:30
Място: детски кът пред „Югоагент“
Организатор: НЧ „Диана – 1944“
11 юли, четвъртък
„Лято в библиотеката“ 2024 г.
„Прочети, разкажи, нарисувай“
I група: 9:00 ч.
II група: 10:00 ч.
III група: 11:00 ч.
Място: читалня „Детски отдел“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол
„Ямболски хайдути – бит, история, легенда“
Време на провеждане: 09:30 – 12:00
Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол
Вход: с такса
12 юли, петък
„Лято в библиотеката“ 2024 г.
Кино в библиотеката
Начален час: 10:00
Място: читалня „Детски отдел“
Организатор: Регионална библиотека „Георги С. Раковски“ – Ямбол
„Ваканция, здравей! В музея ти я преживей!“ - лятно училище в Регионален исторически музей – Ямбол
Връчване на грамоти за летните музейни занимания и закриване на училището.
Време на провеждане: 09:30 – 12:00
Място: Етнографски комплекс кв. „Каргон“ - Ямбол
Вход: с такса
През седмицата:
Изложба „Дизайнерски творби“ на Салвадор Дали, колекция „Кесаури“ (Франция)
Място: Културно-информационен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол и КИЦ „Безистен“, в партньорство с Art Expo SIA (Латвия) и Колекция „Кесаури“ (Франция)
Вход: с билети
„Кралско вълшебство от порцелан“ – колекционерска изложба
Място: зала „Съвременност“ на Културно-информационен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол и КИЦ „Безистен“
Вход: свободен
„Светлината“ – 19-та традиционна изложба на художници от Ямбол и региона, посветена на празника на Ямбол Свети Дух
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“
Организатори: Община Ямбол и ХГ „Жорж Папазов“
Вход: с билети
105 години от рождението на Марин Беленозов – първият директор на Регионална библиотека „Г.С. Раковски” – Ямбол, витрина с материали от фонда на библиотеката
Място: Регионална библиотека „Г. С. Раковски”
Вход: свободен
15 години Арт галерия „Стойчев“ – изложба живопис, икони и пластика
Място: Арт галерия „Стойчев“
Вход: свободен