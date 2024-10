Животът в църквата не е ритуал, а свързване с Бога.

Това каза в своята проповед към миряните днес в храм „Св. Николай Чудотворец“ в Ямбол отец Атанас –

духовен надзорник на Сливенската света митрополия. Той заедно с архимандрит Димитрий – протосингел на Митрополията и архиерейски наместник на Ямболска духовна околия, отслужиха неделната света литургия.

По време на литургията архимандрит Димитрий и отец Атанас извършиха и светото тайнство кръщение. В лоното на православието бяха въведени мъж и две деца от Бургас, едното от които бебе – Красимир, Ивана и Лъчезар. „Светото тайнство кръщение е радост на цялата църква, защото придобива нови членове. Това е сериозно тайнство, макар че днес в нашия народ то се е превърнало в един ритуал, част от бита и фолклора ни“, посочи отец Атанас.

Еnglish Translation:

"Life in the church is not a ritual, but a connection with God." This was stated by Father Atanas, spiritual supervisor of the Sliven Holy Metropolitanate, in his sermon to the laity today at the St. Nicholas the Wonderworker Church in Yambol. Together with Archimandrite Dimitri, the protosingel of the Metropolitanate and archpriest of the Yambol spiritual district, he served the Sunday Holy Liturgy.

During the liturgy, Archimandrite Dimitri and Father Atanas also performed the holy sacrament of baptism. A man and two children from Burgas, one of whom is a baby – Krasimir, Ivana, and Lachezar, were welcomed into the fold of Orthodoxy. "The holy sacrament of baptism is a joy for the whole church, as it gains new members. This is a serious sacrament, although today, in our nation, it has turned into a ritual, a part of our everyday life and folklore," noted Father Atanas.

Russian Translation:

"Жизнь в церкви – это не ритуал, а связь с Богом." Это сказал отец Атанас, духовный надзорник Сливенской святой митрополии, в своей проповеди к мирянам сегодня в храме Святого Николая Чудотворца в Ямболе. Он вместе с архимандритом Дмитрием, протосингелем митрополии и архиерейским наместником Ямболской духовной округи, провели воскресную святую литургию.

Во время литургии архимандрит Дмитрий и отец Атанас также совершили святое таинство крещения. В лоно православия были введены мужчина и двое детей из Бургаса, один из которых – младенец: Красимир, Ивана и Лъчезар. "Святое таинство крещения – это радость для всей церкви, так как она приобретает новых членов. Это серьезное таинство, хотя сегодня в нашем народе оно превратилось в ритуал, часть нашего быта и фольклора", отметил отец Атанас.

БТА

https://www.bta.bg/bg/news/lik/765044-zhivotat-v-tsarkvata-ne-e-ritual-a-svarzvane-s-boga-kaza-otets-atanas-v-svoyat#%D1%8F%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%BB