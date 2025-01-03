Седмичен културен календар на община Ямбол

6 януари – 12 януари 2025
6 януари, понеделник
Богоявление- традиционен ритуал
Програма:
11:00 ч.- тържествен водосвет за успехите на Българската армия и нейните бойни знамена пред храм „Свети Николай Чудотворец“
11:20 ч.– литийно шествие през централна градска част, моста в Градски парк
11:30 ч.- хвърляне на Светият Кръст във водите на река Тунджа
9 януари, четвъртък
„Милионерът“ от Йордан Йовков- театрално представление на ДТ „Невена Коканова“
Режисьор: Богдан Петканин
Сценография: Жанета Иванова
Актьорски състав: Тончо Токмакчиев, Цветелина Кънева, Радослава Донева, Николай Ганчев, Димитър Димитров
Начален час: 19:00
Място: Зрителна зала на община Ямбол
Организатор: ДТ „Невена Коканова“
Вход: с билети
10 януари, петък
Церемония по награждаване на отличените участници в областен конкурс- изложба по приложно и изобразително изкуство „От Коледа до Васильовден“
Начален час: 17:30
Място: Общински детски комплекс- Ямбол
Организатор: Общински детски комплекс- Ямбол
Вход: свободен
11 януари, събота
Новогодишен турнир по шахмат
Начален час: 9:00
Място: Общински детски комплекс- Ямбол
Организатор: Общински детски комплекс- Ямбол
Вход: свободен
12 януари, неделя
Концерт на Камерен оркестър „Дианополис“
Художествен ръководител и концертмайстор: Красимира Султанова
Георги Белчев- гост-диригент
Август-Александър Павлов- солист-виолончело
Начален час: 11:00
Място: зала „Съвременност“ на Културен център „Безистен“
Организатори: Община Ямбол и КО „Дианополис“
Вход: с билети
През седмицата:
Международна мултимедийна фотографска изложба THE WORLD OF AIRSHIPS:WHEN YAMBOL WAS PART OF IT | Когато Ямбол беше част от света на дирижаблите
Изложбата се реализира благодарение на активното съдействие и финансова подкрепа на Фондация „Америка за България“
Място: Регионален исторически музей- Ямбол
Организатори: Регионален исторически музей – Ямбол и Национален исторически музей
Вход: с билети
„Жорж Папазов, когото (не) познаваме“- изложба с творби от фондовете на Националната галерия, ХГ „Димитър Добрович“- Сливен, ХГ „Жорж Папазов“– Ямбол и от частна колекция
Изложбата е посветена на 130-годишнината от рождението на художника
Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“
Организатори: Община Ямбол и Художествена галерия „Жорж Папазов“
Вход: свободен
Коледна изложба
Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“
Организатор: представителство на СБХ- Ямбол
Вход: свободен