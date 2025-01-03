Седмичен културен календар на община Ямбол

6 януари – 12 януари 2025

6 януари, понеделник

Богоявление- традиционен ритуал

Програма:

11:00 ч.- тържествен водосвет за успехите на Българската армия и нейните бойни знамена пред храм „Свети Николай Чудотворец“

11:20 ч.– литийно шествие през централна градска част, моста в Градски парк

11:30 ч.- хвърляне на Светият Кръст във водите на река Тунджа

9 януари, четвъртък

„Милионерът“ от Йордан Йовков- театрално представление на ДТ „Невена Коканова“

Режисьор: Богдан Петканин

Сценография: Жанета Иванова

Актьорски състав: Тончо Токмакчиев, Цветелина Кънева, Радослава Донева, Николай Ганчев, Димитър Димитров

Начален час: 19:00

Място: Зрителна зала на община Ямбол

Организатор: ДТ „Невена Коканова“

Вход: с билети

10 януари, петък

Церемония по награждаване на отличените участници в областен конкурс- изложба по приложно и изобразително изкуство „От Коледа до Васильовден“

Начален час: 17:30

Място: Общински детски комплекс- Ямбол

Организатор: Общински детски комплекс- Ямбол

Вход: свободен

11 януари, събота

Новогодишен турнир по шахмат

Начален час: 9:00

Място: Общински детски комплекс- Ямбол

Организатор: Общински детски комплекс- Ямбол

Вход: свободен

12 януари, неделя

Концерт на Камерен оркестър „Дианополис“

Художествен ръководител и концертмайстор: Красимира Султанова

Георги Белчев- гост-диригент

Август-Александър Павлов- солист-виолончело

Начален час: 11:00

Място: зала „Съвременност“ на Културен център „Безистен“

Организатори: Община Ямбол и КО „Дианополис“

Вход: с билети

През седмицата:

Международна мултимедийна фотографска изложба THE WORLD OF AIRSHIPS:WHEN YAMBOL WAS PART OF IT | Когато Ямбол беше част от света на дирижаблите

Изложбата се реализира благодарение на активното съдействие и финансова подкрепа на Фондация „Америка за България“

Място: Регионален исторически музей- Ямбол

Организатори: Регионален исторически музей – Ямбол и Национален исторически музей

Вход: с билети

„Жорж Папазов, когото (не) познаваме“- изложба с творби от фондовете на Националната галерия, ХГ „Димитър Добрович“- Сливен, ХГ „Жорж Папазов“– Ямбол и от частна колекция

Изложбата е посветена на 130-годишнината от рождението на художника

Място: Художествена галерия „Жорж Папазов“

Организатори: Община Ямбол и Художествена галерия „Жорж Папазов“

Вход: свободен

Коледна изложба

Място: Арт галерия „Кирил Кръстев“

Организатор: представителство на СБХ- Ямбол

Вход: свободен