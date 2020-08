Ексобластният управител на Ямбол Минчо Спасов е Featured

адвокат на едно от двете задържани за снощния инцидент с потрошената кола на жена, опитала се да прегази през блокадата на пътя. Адвокатът протестира, че на жената не са й направени проби за наркотици и алкохол, въпреки настояването му . Изискал е да й се направи психиатрична експертиза, за да знае как да организират защитата. Утре ще бъде показана и пострадала от действията й с автомобила девойка. Дали не става дума за неизбежна отбрана? За опит за убийство даже? Време е, българите да се научим какво е това гражданско неподчинение, ще ни потрябва и занапред, смята Спасов. Студентите ни не знаят какво е станало на 9 септември 1944 година, не знаят за лагерите...Децата ни може би няма да знаят за 10 ноември, но това, което правим сега те го виждат! И ще го помнят... Да в Конституцията пише, че всеки има право на свободно придвижване, но там не пише непременно с МПС, каза Спасов... Най-големият му упрек е към началниците в МВР, издали заповед на полицаите/жандармерията да стоят надалеч, едва ли не да наблюдават ситуациите... Yambol Mincho Spasov's ex-district manager is a lawyer for one of the two detainees for last night's accident with the broken-down car of a woman who tried to run over the roadblock. The lawyer protests that the woman has not been tested for drugs and alcohol, despite his insistence. He demanded that she had a psychiatric expertise to know how to organize the defense. Tomorrow will be shown and injured by her actions with the girl vehicle. Is it about inevitable defence? For attempted murder even? It is time for Bulgarians to learn what this urban disobedience is, we will need it from now on, Spasov says. Our students don't know what happened on September 9, 1944, they don't know about the camps... Our children may not know about November 10, but what we do now they see it! And they will remember him... Yes, the Constitution says that everyone has the right to free movement, but it does not necessarily say with vehicles, Spasov said... His biggest reproach is to the Interior Ministry chiefs who issued orders to the police officers / gendarmerie to stay away, hardly to observe the situations... Translated