Наш съгражданин организирал транспорт за антиправителствените протести на 2 септември,



научи Яс от много близък до властта сайт.

Георги Василев, за когото става дума не е свалил предложението си от ФБ страницата му, дори май се радвал на направената реклама. Така тя щяла да достигне до повече хора,

Припомняме, че включително посолството на САЩ в България изрази позиция, че гражданите имат право на протести.

Разбира се четем метафорично, написаното в предложението му "Велико народно въстание." Не става дума за призив за въоръжени с огнестрелно и/или хладно оръжие бунт, метеж или борба. Да не вземе някой да мъкне сабя френгия, пушка бойлия, гранатомет или тежка картечница.





https://www.facebook.com/gvasilev1

https://pik.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-2-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news955381.html?fbclid=IwAR1-tt-oxH8LH3tEqG16MYTmj9Ep8ycMwxSAdoot1dNNzZKXagdiGqL8VME