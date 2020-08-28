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Наш съгражданин организирал транспорт за антиправителствените протести на 2 септември, Featured

Петък, 28 Август 2020 12:39
Наш съгражданин организирал транспорт за антиправителствените протести на 2 септември,


научи Яс от много близък до властта сайт.
Георги Василев, за когото става дума не е свалил предложението си от ФБ страницата му, дори май се радвал на направената реклама. Така тя щяла да достигне до повече хора,
Припомняме, че включително посолството на САЩ в България изрази позиция, че гражданите имат право на протести.
Разбира се  четем метафорично, написаното в предложението му  "Велико народно въстание." Не става дума за призив за въоръжени с огнестрелно и/или хладно оръжие бунт, метеж или борба.  Да не вземе някой да мъкне сабя френгия, пушка бойлия, гранатомет или тежка картечница. 

https://www.facebook.com/gvasilev1

 

 

https://pik.bg/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D0%BA-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%83%D1%87%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-2-%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0-news955381.html?fbclid=IwAR1-tt-oxH8LH3tEqG16MYTmj9Ep8ycMwxSAdoot1dNNzZKXagdiGqL8VME

 

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