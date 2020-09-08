Дневен ред на заседанието на МС в сряда

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ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНД „СИГУРНОСТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА СИСТЕМА“ ЗА 2018 Г.
Внася: министърът на енергетиката
- 2. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 909 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-УПРАВИТЕЛ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНДИДАТУРИ ЗА ДИРЕКТОР И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧЕРНОМОРСКАТА БАНКА ЗА ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ.
Внася: министърът на финансите
- 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 236 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
- 4. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСОЛИДИРАНАТА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2020 Г.
Внася: министърът на финансите
- 5. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2020 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.
Внася: министърът на образованието и науката
- 6. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2020 Г.
Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи
- 7. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА - СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ВАРОВИЦИ, ОТ НАХОДИЩЕ „ПОПКРАЛЕВО“, РАЗПОЛОЖЕНО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГЛАВАН, ОБЩИНА СИЛИСТРА, ОБЛАСТ СИЛИСТРА, СКЛЮЧЕН НА 3 НОЕМВРИ 2011 Г. МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИКАТА, ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА, И „ПЪТСТРОЙМОНТАЖ“ ООД - СИЛИСТРА, С ПРАВОПРИЕМНИКА НА КОНЦЕСИОНЕРА.
Внася: министърът на енергетиката
- 8. ДОКЛАД ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕТО ПО Т. 30 ОТ ПРОТОКОЛ № 48 ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА 5 ДЕКЕМВРИ 2018 Г. И ОТКАЗ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ИЗДАВАНЕТО НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЗЛОГОШ“, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПОЛЕТИНЦИ, С. ГОРАНОВЦИ, С. ГОРНО УЙНО, С. ДОЛНО УЙНО, С. ПОЛСКА СКАКАВИЦА, ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ, С. ЗЛОГОШ, С. БРЕСТ, С. ДОБРИ ДОЛ, С. СУШИЦА, С. ДОЛНИ КОРИТЕН, С. ГОРНИ КОРИТЕН, С. ГАБРЕШЕВЦИ, С. УШИ, С. ТРЕКЛЯНО, С. КОСОВО, С. СРЕДОРЕК, С. ГОРНО КОБИЛЕ, С. ДОЛНО КОБИЛЕ, С. КИСЕЛИЦА, С. ЧЕШЛЯНЦИ, ОБЩИНА ТРЕКЛЯНО, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ, И С. РАЯНЦИ, ОБЩИНА ЗЕМЕН, ОБЛАСТ ПЕРНИК.
Внася: министърът на енергетиката
- 9. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.
Внася: министърът на здравеопазването