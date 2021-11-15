Вижте кой-колко преференции е получил на изборите



Най-много преференции - 805 има третият в листата на БСП За България, следва с 684 първият в листата на Плодължаваме Промяната. Водачът на листата на ГЕРБ-СДС е с 535. Четвъртият в листата на Продължаваме Промяната с 456 е следван от първия в листата на БСП За България с 438





9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА (ПРЕФЕРЕНЦИИТЕ) ЗА КАНДИДАТИТЕ ОТ ЛИСТИТЕ НА ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ

№ Партия, коалиция Брой отбелязани предпочитания (преференции) за всеки кандидат на партия/коалиция 2 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО 101 102 103 104 105 106 107 108 без 10 8 2 1 3 1 5 85 4 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 10 6 4 4 4 13 155 5 ВЪЗРАЖДАНЕ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 198 110 45 24 78 1625 7 НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА 101 102 103 104 105 106 107 108 без 11 3 5 5 4 5 146 8 БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация 101 102 103 104 105 106 107 108 без 8 120 10 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА 101 102 103 104 105 106 107 108 без 13 16 5 1 3 216 11 АТАКА 101 102 103 104 105 106 107 108 без 35 17 15 336 13 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 7 6 6 146 14 ПП ГЛАС НАРОДЕН 101 102 103 104 105 106 107 108 без 8 9 129 17 Движение за права и свободи – ДПС 101 102 103 104 105 106 107 108 без 43 22 27 2 70 17 20 8 388 20 ПП ПРАВОТО 101 102 103 104 105 106 107 108 без 5 8 91 21 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 35 12 4 9 8 216 22 БНО 101 102 103 104 105 106 107 108 без 1 2 36 23 ВОЛЯ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 3 3 1 3 96 24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД 101 102 103 104 105 106 107 108 без 265 84 44 30 85 3036 25 Продължаваме Промяната 101 102 103 104 105 106 107 108 без 684 125 58 456 156 86 102 7560 26 Партия МИР 101 102 103 104 105 106 107 108 без 5 0 1 0 48 27 ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 1 2 25 28 Български национален съюз – НД 101 102 103 104 105 106 107 108 без 0 0 0 1 0 15 29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 3 28 30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) 101 102 103 104 105 106 107 108 без 134 132 141 54 23 35 139 810 31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! 101 102 103 104 105 106 107 108 без 75 163 64 18 11 13 5 9 636 32 ГЕРБ-СДС 101 102 103 104 105 106 107 108 без 535 361 321 184 76 102 123 119 6804 33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 438 338 805 111 82 143 79 29 4965 34 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 1 0 19 35 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 101 102 103 104 105 106 107 108 без 0 3 1 48 36 БРИГАДА 101 102 103 104 105 106 107 108 без 0 0 42







ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

на кандидатите за народни представители в изборите на 14 ноември 2021 г.

(чл. 72 , ал. 1, т. 8 от Изборния кодекс)

Пореден №, дата и час на постъпване Пореден № на листата в бюлетината според жребия в ЦИК Партия, коалиция или инициативен комитет Пореден № на кандидата в решението за регистрацията на листата Собствено, бащино и фамилно име на кандидатите № на решението за регистрация 1 2 3 4 5 6 1 6.10.2021г. 11.15ч. №29 Пряка Демокрация 1. Боян Николов Павлов Решение №17-НС/ 08.10.2021г. 2 6.10.2021г. 13.10ч. №36 ПП “ Бригада“ 1. 2. Арбен Ефремов Хавальов Даниела Валентинова Пенева Решение №18-НС/ 08.10.2021г. 3 9.10.2021г. 13.45ч. №27 Партия „Благоденствие- обединение- градивност“ 1. 2. Атанас Райков Райков Георги Янчев Кралев Решение№20-НС/11.10.2021г 4 9.10.2021г. 14.25ч. №13 ПП Общество за Нова България 1. 2. 3. Харутюн Аракел Бохосян Вера Александрова Минчева Десислав Генов Генчев Решение №21-НС/ 11.10.2021г. 5 10.10.2021г. 11.30ч. №28 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Начко Обретенов Плочев Елиана Андонова Бонева Стефан Митков Стоев Петър Димитров Цветков Латинка Петрова Суева Заличен Решение №44-НС/ 12.10.2021г. 6 10.10.2021г. 12.40ч. №5 ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ 1. 2. 3. 4. 5. Никола Ангелов Димитров Георги Стоянов Дичев Иван Димитров Арнаудов Данаил Андреев Йорданов Яна Мартинова Динева Решение№22- НС/12.10.2021г. 7 10.10.2021г. 14.00ч. №21 ПП „ВМРО- Българско национално движение“ 1. 2. 3. 4. 5. Мария Йорданова Цветкова Доника Панайотова Панайотова-Цонева Михаил Иванов Петров Калина Михова Манева Георги Иванов Янузов Решение№23- НС/11.10.2021г. 8 10.10.2021г. 16.50ч. №10 ПП „Българска социалдемокрация- Евролевица“ 1. 2. 3. 4. 5. Катя Николова Атанасова Тодор Кирилов Андонов Атанас Чанков Минков Мехмед Ахмедов Мехмедов Стоил Славчев Илиев Решение№24- НС/11.10.2021г. 9 11.10.2021г. №26 ПП „МИР“ 1. 2. 3. 4. Радостина Ангелова Иванова Мартин Иванов Благоев Виктор Георгиев Атанасов Милена Стоянова Стоянова Решение№25- НС/11.10.2021г. 10 11.10.2021г. №14 ПП „Глас народен“ 1. 2. Милен Костов Костов Диляна Димчева Димова Решение№26- НС/11.10.2021г. 11 11.10.2021г. 13.20ч. №20 ПП „Правото“ 1. 2. Ваня Савова Георгиева Пеньо Стефанов Минчев Решение№27- НС/11.10.2021г. 12 11.10.2021г. 13.40ч. №33 ПП „БСП за България“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Кристиан Иванов Вигенин Пенка Георгиева Илиева Владимир Георгиев Стоев Стоян Иванов Овчаров Здравко Стефанов Златаров Йордан Койчев Йорданов Недялка Стоянова Петкова Милен Димитров Димов Решение№28- НС/11.10.2021г. 13 11.10.2021г 14.00ч. №8 ПП“БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ ‘‘(БСДД) 1. Благой Боянов Петревски Решение№29- НС/11.10.2021г. 14 11.10.2021г. 16.00ч. №32 КП „ГЕРБ – СДС“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Димитър Ангелов Иванов Снежана Христова Делчева Атанас Христов Христов Станислав Димитров Говедаров Дора Йовчева Стоянова – Костова Юлия Атанасова Маджарова- Недялкова Мартин Михайлов Петков Мирослав Георгиев Козарев Решение№30- НС/11.10.2021г. 15 11.10.2021 №17 ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Петър Пандушев Чобанов Хатидже Мехмедова Георгиева Георги Петров Георгиев Реджеб Селяхтинов Арифов Юсеин Хасан Ахмед Мартин Петков Петков Стойко Иванов Тодоров Силвия Димитрова Желева Решение№31- НС/11.10.2021г. 16 11.10.2021г. 16.20ч. №22 ПП “БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ” 1. 2. Стоян Иванов Тодоров Кирил Павлинов Пежгорски Решение№32- НС/ 11.10.2021г. 17 11.10.2021г. 16.30ч. №23 ПП „ВОЛЯ“ 1. 2. 3. 4. Каприел Харутюнов Папазян Даниела Колева Овчарова Огнян Иванов Цонев Анжелина Тенчева Димитрова Решение№33- НС/12.10.2021г. 18 11.10.2021г. 16.35ч. №4 КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вълкан Михайлов Вълканов Мариян Василев Дучев Заличен Михаела Иванова Михайлова Димитър Цонков Димитров Стефан Димов Хубенов Недка Христова Карска Решение№34- НС/12.10.2021г. 19 12.10.2021г. 9.35ч. №35 ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ 1. 2. 3. Георги Йорданов Куртелов Евгения Пламенова Гергова Добрин Стефанов Балтов Решение№35- НС/12.10.2021г. 20 12.10.2021г. 11.10ч. №7 КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Красимир Енчев Дюлгеров Петко Георгиев Найденов Диана Тонева Георгиева Глориан Динков Георгиев Бойка Добринова Добрева Дилян Евелинов Едрев Решение№36- НС/12.10.2021г. 21 12.10.2021г. 11.35ч. №25 КП „Продължаваме Промяната“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мирослав Николаев Иванов Михал Григоров Камбарев Таня Петрова Павлова Антон Русков Шиков Деница Димитрова Хаджииванова Христо Колев Христов Момчил Иванов Иванов Решение№37- НС/12.10.2021г. 22 12.10.2021г. 11.55 №2 ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. Женя Димитрова Илиева Мариян Димитров Манолов Красимир Иванов Цветков Димитър Стефанов Бояджиев Пламен Иванов Петков Желязко Иванов Желязков Румен Димов Проданов Решение№38- НС/12.10.2021г. 23 12.10.2021г. 12.35ч. №11 ПП „АТАКА“ 1. 2. Красимира Иванова Колева Гергана Димова Йовчева Ваня Йорданова Дучева Решение№39- НС/12.10.2021г. 24 12.10.2021г. 12.50ч №30 КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Веселин Йорданов Калановски Веселка Петрова Христамян Диман Колев Димитров Димитър Василев Брънков Даниела Стоянова Божинова Елена Стефанова Иванова Пламен Илиев Стойков Решение№40- НС/12.10.2021г. 25 12.10.2021г. 13.42ч. №34 ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“ 1. 2. Рослав Николаев Колев Ренета Филипова Стоянова Решение№41- НС/12.10.2021г. 26 12.10.2021г. 15.00ч. №24 ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ 1. 2. 3. 4. 5. Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова Александър Стайков Марков Милен Митков Петров Михаел Чавдаров Рогачев Владимир Красимиров Тимев Решение№42- НС/12.10.2021г. 27 12.10.2021г. 15.25ч. №31 КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Минчо Викторов Спасов Станчо Димитров Ставрев Петър Стефанов Личев Мими Иванова Караколева Таня Георгиева Георгиева –Стоянова Стоян Петков Петков Митко Стефанов Петров Теодора Георгиева Ненкова Решение№43- НС/12.10.2021г

Този регистър се публикува на интернет страницата на РИК незабавно след влизане в сила на решението за регистрация на съответната кандидатска листа.

Графа „Пореден № в листата“ се попълва незабавно след влизане в сила на решението на ЦИК за определяне на номерата на партиите и коалициите в листата.