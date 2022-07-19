За кражба на вода и автомобил с фалшиви регистрационни табели

съобщават от ОД на МВР Ямбол

19 юли 2022

В РУ – Стралджа е образувано бързо производство за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа. Вчера в село Поляна, при проверка в частен имот е установено неправомерно присъединяване към тръбопровод на водопреносна мрежа, с което са създадени условия за непълно отчитане на потребената вода. Работата по случая продължава.

Служители от ОДМВР – Ямбол са установили лек автомобил с чужди регистрационни табели. На 18 юли на ул. „Парчевич“ при проверка на „Рено-Канго“, управляван от 44-годишен мъж е установено, че на автомобила са поставени регистрационни табели на друго МПС. На място са извършени процесуално-следствени действия от оперативна дежурна група. Работата по случая продължава рамките на образуваното досъдебно производство.