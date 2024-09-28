А любовь, это что?

– Кристина Новикова
Это морозное утро, первый снег,
Снежинки на губах, как сладкий бег.
Первые санки, что папа купил,
Когда весь день снова в делах был.
Это майский день и одно желание,
Первая любовь с привкусом страдания.
Это последнее звоно в тоске,
Где близкие в прощании, не в глубине.
Это руки, что крепко держатся,
Всё не отпустят, пока сердца бьются.
Любовь — это что? Это дом,
Это дождь летний, ягоды, не грозы, а сон.
Это мама, что верит, что ты рискнёшь,
Это поиск себя, где потеря — груз.
Шишки набьёшь, но снова вставай,
Осенняя грусть — вдыхай и не умирай.
Это стать частью чьей-то жизни,
Зная, что не подведёшь с оживленной мыслью.
Это быть взрослым, но со взрослым,
Понимая, что для кого-то ты был бы той вестью.
И являешься маяком в ночи,
Любовь — это всё, что жжёт внутри.
Папины санки, разбитое сердце,
Первые травмы, судьбы — это не терце.
Мамины руки — твоё взросление,
Изъяны в зеркале, чувства и сомнения.
Ты спросишь меня после стольких лет,
Неужели нет места, где живут без бед?
Я улыбнусь и, громких слов не стыдясь,
Тебе отвечу: любовь живёт в каждом из нас.