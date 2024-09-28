А любовь, это что?

– Кристина Новикова





Это морозное утро, первый снег,

Снежинки на губах, как сладкий бег.

Первые санки, что папа купил,

Когда весь день снова в делах был.

Это майский день и одно желание,

Первая любовь с привкусом страдания.

Это последнее звоно в тоске,

Где близкие в прощании, не в глубине.

Это руки, что крепко держатся,

Всё не отпустят, пока сердца бьются.

Любовь — это что? Это дом,

Это дождь летний, ягоды, не грозы, а сон.

Это мама, что верит, что ты рискнёшь,

Это поиск себя, где потеря — груз.

Шишки набьёшь, но снова вставай,

Осенняя грусть — вдыхай и не умирай.

Это стать частью чьей-то жизни,

Зная, что не подведёшь с оживленной мыслью.

Это быть взрослым, но со взрослым,

Понимая, что для кого-то ты был бы той вестью.

И являешься маяком в ночи,

Любовь — это всё, что жжёт внутри.

Папины санки, разбитое сердце,

Первые травмы, судьбы — это не терце.

Мамины руки — твоё взросление,

Изъяны в зеркале, чувства и сомнения.

Ты спросишь меня после стольких лет,

Неужели нет места, где живут без бед?

Я улыбнусь и, громких слов не стыдясь,

Тебе отвечу: любовь живёт в каждом из нас.