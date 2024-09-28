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А любовь, это что? Featured

Събота, 28 Септември 2024 19:37
А любовь, это что?

 

– Кристина Новикова

 

Это морозное утро, первый снег,
Снежинки на губах, как сладкий бег.
Первые санки, что папа купил,
Когда весь день снова в делах был.

Это майский день и одно желание,
Первая любовь с привкусом страдания.
Это последнее звоно в тоске,
Где близкие в прощании, не в глубине.

Это руки, что крепко держатся,
Всё не отпустят, пока сердца бьются.
Любовь — это что? Это дом,
Это дождь летний, ягоды, не грозы, а сон.

Это мама, что верит, что ты рискнёшь,
Это поиск себя, где потеря — груз.
Шишки набьёшь, но снова вставай,
Осенняя грусть — вдыхай и не умирай.

Это стать частью чьей-то жизни,
Зная, что не подведёшь с оживленной мыслью.
Это быть взрослым, но со взрослым,
Понимая, что для кого-то ты был бы той вестью.

И являешься маяком в ночи,
Любовь — это всё, что жжёт внутри.
Папины санки, разбитое сердце,
Первые травмы, судьбы — это не терце.

Мамины руки — твоё взросление,
Изъяны в зеркале, чувства и сомнения.
Ты спросишь меня после стольких лет,
Неужели нет места, где живут без бед?

Я улыбнусь и, громких слов не стыдясь,
Тебе отвечу: любовь живёт в каждом из нас.

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