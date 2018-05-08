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Тази нощ пламнал Фолксваген на 53 -годишна жена Featured

Вторник, 08 Май 2018 07:30
Тази нощ пламнал Фолксваген на 53 -годишна жена


На 8 май, в 01:45 ч., от тел. 112 в РС ПБЗН-Ямбол е получен сигнал,  че на ул. «Жорж Папазов» в областния град, е възникнал пожар в лек автомобил. Отзовалите се на място полицаи и огнеборци установили, че пламъци са обхванали двигателния отсег на лек автомобил «Фолксваген», собственост 53-годишна жена. Пожарът е загасен от един екип на РС ПБЗН – Ямбол.  Причините за възникване на пожара и нанесените щети са в процес на изясняване. По случая в РУ – Ямбол е образувано досъдебно производство.

08.05.2018 г.

Татяна Павлова

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