ПТП с челен удар. 27-годишна фрактура на шиен прешлен. Болница!

На 27 октомври към 18:35 ч. от тел. 112 в полицията е получен сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие с пострадал в Ямбол, на ул. „Ямболен“, на изхода на града към село Роза. На място е установено, че лек автомобил „Ауди А4“, управляван от 44 годишен мъж, движещ се в посока село Роза е навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил движещия се срещу него лек автомобил „Фолксваген голф“, управляван от 32-годишен мъж. При инцидента е пострадала 27-годишна пътничка във втория автомобил, транспортирана и настанена за лечение в болнично заведение с фрактура на шиен прешлен, без опасност за живота. Пробите на водачите за употреба на алкохол са отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

28.10.2019 г.