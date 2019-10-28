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ПТП с челен удар. 27-годишна фрактура на шиен прешлен. Болница! Featured

Понеделник, 28 Октомври 2019 13:36
ПТП с челен удар. 27-годишна фрактура на шиен прешлен. Болница!

На 27 октомври към 18:35 ч. от тел. 112 в полицията е получен сигнал за настъпило  пътнотранспортно произшествие с пострадал в Ямбол, на ул. „Ямболен“, на изхода на града към село Роза. На място е установено, че лек автомобил „Ауди А4“, управляван от 44 годишен мъж, движещ се в посока село Роза е навлязъл в лентата за насрещно движение и ударил движещия се срещу него лек автомобил „Фолксваген голф“, управляван от 32-годишен мъж. При инцидента е пострадала 27-годишна пътничка във втория автомобил, транспортирана и настанена за лечение в болнично заведение с фрактура на шиен прешлен, без опасност за живота. Пробите на водачите за употреба на алкохол са  отрицателни. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

28.10.2019 г.

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